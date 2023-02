Il sindaco cede le infrastrutture all’assessore Del Conte

Cambio di deleghe tra alcuni assessori della giunta de Pascale. Il sindaco ha disposto di riassegnare e conferire alcune deleghe agli assessori Federica Del Conte, Igor Gallonetto, Federica Moschini, mantenendo nelle proprie competenze le Politiche per la salute e il Pnrr. All’assessore Del Conte è stata assegnata la delega alle Grandi Infrastrutture, in passato detenuta direttamente dal sindaco. Avviato il dialogo politico soprattutto con l’Anas, spetta ora a Del Conte gestire gli aspetti tecnici relativi ai cantieri su Classicana e Anas. Per non caricarla di eccessivo lavoro viste le altre deleghe ‘pesanti’ che ha, lascerà il Patrimonio al collega del M5s Igor Gallonetto, che si occuperà anche di due novità: Legalità e Partecipazione; lascerà i Diritti degli animali a Moschini. Il nuovo assetto delle deleghe è: assessore Del Conte Urbanistica, Edilizia privata, Rigenerazione urbana, Lavori pubblici (strade, Edilizia pubblica), Grandi infrastrutture, Subsidenza e servizi geologici; assessore Gallonetto, Transizione digitale, Verde pubblico e riforestazione, Patrimonio, Legalità, Partecipazione; assessore Moschini Decentramento, Lavoro, Immigrazione, Politiche e cultura di genere, Associazionismo e volontariato, Diritti degli animali. "Premesso che la giunta lavora in maniera collegiale e collaborativa – ha commentato De Pascale – nell’ottica di garantirne il massimo dell’operatività e dell’efficienza rispetto allo stato di avanzamento di alcune progettualità e rispetto al carico di lavoro dei singoli assessori, ho ritenuto opportuno modificare ed integrare alcune delle deleghe assegnate". Le attività delegate "verranno svolte nell’ambito di una generale collaborazione con il sindaco, delle sue direttive e nel rispetto delle competenze della Giunta".