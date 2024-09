Il sindaco Della Godenza: "Richieste ignorate da Regione e Arpae. Subito i lavori a Cuffiano"

A monte della diga della Steccaia, a Tebano, dove mercoledì notte il Senio è esondato, sia pure in quantità contenuta, iniziano i lavori di somma urgenza per innalzare quel tratto di argine, si tratta di poche decine di metri, sorpassato dall’acqua e per rinforzarlo laddove la tracimazione l’ha eroso. Nel Senio a monte di Castel Bolognese questa è l’unica ferita prodotta dalla piena di una settimana fa, un evento ben ridotto rispetto al 2023 quando lungo il fiume a monte della via Emilia ci furono ben dodici rotture arginali e la città fu inondata. "Nell’estate e nell’inverno del ‘23 gli argini del Senio da Tebano al Ponte del Castello sono stati rinforzati e infatti hanno retto bene alla nuova emergenza. Compreso quello interessato all’esondazione…E anche il sistema di scolo dei fossi, che avevamo risagomato, e quello fognario della città hanno smaltito bene: anche tutto questo ha evitato una nuova inondazione": il sindaco Luca della Godenza ha vissuto giorni e notti da tregenda e ora riesce a tirare un sospiro di sollievo. "Ma solo per pochi attimi: c’è tanto da fare, purtroppo in questi sedici mesi ho trovato anche tante orecchie sorde. E penso a Cotignola allagata…".

Sindaco, oltre a chi fa il sordo c’è da considerare che il piano di intervento globale non procede mentre anche un solo giorno di ritardo può produrre tragedie…

"Proprio così. Non c’è ancora il Piano speciale definitivo elaborato dalla struttura commissariale e quando sarà disponibile comporterà poi tempi lunghi per mettere a punto le opere. Invece c’è bisogno di agire adesso. Bisogna mettere in cantiere adesso le opere, magari a step definiti ed efficaci. Non possiamo attendere anni! Ad esempio, perché mai ancora non si procede per la cassa di laminazione di Cuffiano? Lì ci sono lavori da mesi, ma poi alla prima grande piena l’acqua non è entrata nell’invaso!".

Fortuna che è entrata nella valle… già che siamo in argomento le risulta che strada abbia preso l’originario progetto?

"E’ nel Piano speciale fermo da mesi al ministero. Mi chiedo però anche perché mai la Regione a suo tempo, nel 2020-21 non abbia dato corso a quel progetto originario e all’appalto dei lavori! Che cosa è successo? Sa che da quando sono sindaco ho inviato almeno tre raccomandate alla Regione per sollecitare i lavori. Nessuna risposta".

Si riuscirà mai a domare il Senio?

"Una premessa: è bene smettere con i discorsi circa le piene centenarie, millenarie e via dicendo. Le piene, in questo momento sono semestrali, altroché. Non dimentichiamo che il Senio era in piena anche il 2 novembre ‘23 dopo quelle disastrose del 2 e del 16 maggio precedente. Detto questo, domare i torrenti non è facile. E noi non abbiamo solo il Senio".

C’è anche il Sintria.

"Che è affluente del Senio ed è un bruttissimo cliente che ha eroso la collina in più punti e tanti sono gli alberi arrivati poi al Senio. Negli ultimi sedici mesi ho spedito ben cinque raccomandate telematiche ad Arpa chiedendo che sul Sintria venisse installato un sensore per le piene. Nessuna risposta. Ho chiesto anche un sensore a Riolo Terme, sul Senio. Silenzio! Pensi che per il nostro fiume a monte della città i sensori sono solo a Casola e a Tebano, troppo distante il primo, troppo vicino il secondo, per valutare l’andamento della piena. Tebano è a tre chilometri da Castello e Casola a 20!".

Torniamo alla domanda iniziale, come mettere in riga il Senio?

"Ribadisco, subito la cassa di laminazione di Cuffiano, poi fra la diga della Steccaia a Tebano e Castel Bolognese devono prevedersi aree da far allagare in caso di piene. Dobbiamo fare discorsi precisi con gli agricoltori in tal senso e indennizzarli. Per gran parte si tratta delle aree rimaste allagate sedici mesi fa".

Carlo Raggi