Il sindaco di destra: "Basta con gente che non sta qui"

Brisighella, tra i borghi più belli d’Italia, è stato tra i Comuni più colpiti dalle frane a maggio 2023. I lavori da fare sono tanti e il sindaco Massimiliano Pederzoli, uno dei pochi primi cittadini di destra nel Ravennate e che ha come vice la senatrice di FdI Marta Farolfi, è scettico sulla possibile nomina di un altro militare nel ruolo di commissario.

Pederzoli, quali lavori sono necessari nel suo territorio?

"Abbiamo ricevuto un finanziamento importante, quasi 40 milioni di euro, dalla gestione commissariale. Siamo però ancora alla fase progettuale, i soldi li abbiamo avuti a ottobre".

Quali gli interventi principali?

"Frane, rifacimento di strade ex novo in alcuni tratti, come la via Cavina... Ci sono 17 interventi".

Le frane minacciano anche la linea tra Faenza e Firenze

"La gestione commissariale dovrebbe aver preso in carico da Rfi tutte le frane".

Si rinomina il commissario. Per lei chi sarebbe adatto?

"È una situazione difficile, però, ecco, non un commissario che sta a Roma. Ci sarebbe bisogno di una gestione che sia sul territorio tutti i giorni, perché il disastro è grande. C’è la necessità di stare sul posto 24 ore su 24, anche per mettere a terra tutti i finanziamenti. Il governo ha tirato fuori un sacco di soldi, a noi ha dato 40 milioni anche se ne avevamo chiesti 120, la sua parte l’ha fatta, ma il problema è metterli a terra".

Il Pd spinge per de Pascale

"Su questo non ho dubbi. Possoperò immaginare che lui, come presidente della Regione, avrà tante cose da fare".

Il governo vi ha dato 40 milioni, voi ne avevate chiesti 120. Anche i soldi mancano?

"Ringrazio Meloni che ha stanziato un sacco di soldi. I finanziamenti per l’alluvione per vincolo di bilancio non si possono destinare ad altro. Poi tutto in una volta non si può fare, noi con quei 40 milioni finanziamo i lavori più urgenti".

Anche i privati sono in difficoltà nell’ottenere i fondi

"La valutazione dei danni fatta da Invitalia... Definirla disastrosa è la cosa più benevola che mi viene da dire. La gente si scoraggia, non fa le domande... Se questi soldi riusciamo a distribuirli in maniera veloce inneschiamo un volano virtuoso per l’economia. Non è possibile fare tante questioni a chi ha pagato per la perizia asseverata".

Qualcosa allora non ha funzionato davvero...

"È evidente... Non mi faccia dire. Purtroppo la gestione dei soldi non è stata felice. Speriamo che ora vada diversamente".

Ho l’impressione che lei abbia in mente qualcuno come commissario. Chi?

"Non glielo so dire. Le ho detto le caratteristiche: una persona che stia sul posto e che si occupi solo di quello. Io non ho dubbi che chi si occupa del Libano lo faccia bene, ma non deve occuparsi anche della Romagna".

Sara Servadei