Il sindaco e i pini della discordia: "Hanno fatto la storia della località, ma bisogna ragionare su quelli secolari"

Ravenna, 25 agosto 2025 – Sindaco Mattia Missiroli, com’è la situazione a Cervia e Milano Marittima? "I problemi sono localizzati su Milano Marittima, dalla terza fino alla tredicesima Traversa, tra la pineta e viale 2 Giugno, e sono legati alla caduta di diversi pini in vie pubbliche e cortili privati. Già dalla nottata sono in campo forze di Protezione civile, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, con il coordinamento della Prefettura. La priorità è quella di liberare le strade e ripristinare le reti idriche e del gas. L’obiettivo è quello di ripristinare entro la giornata le vie principali".

Com’è il clima?

"I turisti hanno ripreso a girare per la città, ci sono diverse auto schiacciate dagli alberi, ci siamo adoperati per una verifica del funzionamento dei mezzi di trasporto. Ho parlato con la Cooperativa bagnini e i danni maggiori li ha avuti il Bicio Papao con una veranda spazzata via: il titolare ha deciso di chiudere ma da domani (oggi, ndr) tutti sono aperti".

Il problema principale riguarda i pini che sono crollati su case, strade, giardini, auto. Si può fare una primissima stima dei danni?

"Oggi non ha senso dire un numero. Intanto abbiamo già chiesto informalmente e chiederemo ufficialmente lo stato di crisi regionale per ricevere aiuti, considerando il dispendio di energie di questa fase. Poi la Regione potrà richiedere lo stato di emergenza nazionale e speriamo che il Governo ci dia una mano".

Il ricordo va alla tromba marina del 2019, la situazione però ora sembra peggiore. Lei che ne pensa?

"Non le so dire se è stata peggiore, l’impatto sulla città è sicuramente maggiore della tromba marina del 2019, perché le raffiche hanno colpito un’area maggiormente abitata e urbanizzata".

I danni del 2019 sono stati tutti ripristinati?

"La città era ritornata in ordine, in alcuni casi erano stati ripiantati alberi".

A proposito di alberi e, in particolare di pini, andrà fatto un ragionamento.…

"Da questo punto di vista il lavoro da fare è tanto. Dopo una ricognizione sulla stabilità di tutte le alberature con vigili del fuoco e tecnici, dovremo interrogarci sul rifacimento dei viali e i reimpianti".

Molti dicono che se non ci fossero stati i pini non ci sarebbero stati danni…

"Io le posso dire che se non ci fossero stati i pini non ci sarebbe stata Milano Marittima che è la città giardino e per essere tale ha bisogno del verde. È stata pensata con la pineta e i pini sono elementi che la caratterizzano. Il discorso è un altro".

Quale?

"Ci dovremmo interrogare se continuare o meno a preservare alberature che hanno cento anni e più. Andranno valutati i singoli casi".

Lei intanto ha emanato un’ordinanza in cui si vieta l’accesso a parchi e pinete. Per quanto sarà in vigore?

"Finché non sarà terminata la valutazione oggettiva delle alberature. Per i prossimi giorni resterà in vigore".

Quali saranno i prossimi passaggi operativi verso il ripristino della normalità?

"Per il rifunzionamento della città si dovrà aspettare domani (oggi, ndr). Per il ripristino di tronchi e ramaglie ci vorrà circa una settimana. Dopo aver liberato le strade ci saranno da fare le verifiche con i privati perché ci sono molti alberi appoggiati ai fabbricati. E poi procederemo con la ricognizione su tutti gli alberi con la programmazione per il futuro. Finita l’estate, avremo bisogno di fondi per il rifacimento dei viali e il ripristino dei marciapiedi e non sarà facile. Avremo bisogno di aiuto".

Alla luce di quanto accaduto cosa si sente di dire ai cittadini?

"La città ha subito un’altra importante ferita ma quella che è in campo è un’azione talmente importante da non potere neanche immaginare. Ringrazio tutti coloro che si stanno adoperando per far tornare tutto alla normalità".