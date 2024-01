Il sindaco Giorgio Sagrini non si ricandida: "Confronto aperto per il successore"

Nel corso della riunione che il direttivo del Partito democratico di Casola Valsenio ha tenuto lunedì scorso, il sindaco Giorgio Sagrini ha comunicato la sua decisione di non ricandidarsi per il secondo mandato per motivi personali. Nato a Casola Valsenio nel 1956, Sagrini aveva già ricoperto il ruolo di sindaco per due mandati, dal 1999 al 2009, ed è stato rieletto nel 2019, a capo della lista ‘Uniti per Casola’ che ha raccolto il 59,36 per cento dei voti, seguito da Gian Carlo Rivola di ‘Alternativa per Casola’ con il 37,7 per cento e Silvia Galli di ‘Futuro e Tradizione per Casola’ con il 2,94 per cento.

I partecipanti alla riunione del direttivo hanno accolto con comprensione e rispetto la decisione di Sagrini, esprimendo gratitudine al primo cittadino uscente per l’impegno profuso nell’amministrazione del paese, per il suo instancabile impegno politico e per la grande disponibilità che ha sempre dimostrato. Commenti di affettuosa gratitudine sono stati espressi anche sui social dai casolani e da coloro che hanno avuto modo di conoscere Sagrini sia in veste di amministratore, di politico e come persona.

"Il Partito democratico – spiega Filippo Dardi, giovane segretario del circolo di Casola Valsenio – avvierà una fase di riflessione e di ascolto con confronti su temi concreti. Contemporaneamente ci incontreremo con coloro che sono stati indicati dal direttivo per sondarne la disponibilità al fine di mettere in campo la nuova candidatura a sindaco".

Anche se le elezioni comunali si terranno tra sei mesi l’individuazione di un candidato sindaco di Casola Valsenio non permette tempi lunghi in quanto, trattandosi di una figura nuova, necessita di tempo per farsi conoscere dagli elettori. Una volta individuato il candidato dovrà essere definita la lista e il programma. Compito non facile visto le sfide che dovrà affrontare la nuova amministrazione con parte del territorio franato, strade da mettere in sicurezza, aziende agricole in difficoltà e il timore costante che nuove piogge possano peggiorare la situazione. Nel definire la lista e il programma saranno molto utili i risultati di un sondaggio che il Pd casolano ha svolto recentemente tra tesserati, simpatizzanti e altri.

Beppe Sangiorgi