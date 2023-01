Il sindaco: "I parcheggi ci sono I negozi chiudono per altri motivi"

"Vogliamo continuare a investire sull’asse piazza del Popolo-piazza Kennedy e, quindi, anche su via Rasponi. Abbiamo parlato recentemente con Unicredit affinché valuti la valorizzazione delle vetrine che si affacciano su quest’ultima via e abbiamo trovato disponibilità". Il sindaco Michele de Pascale interviene sulle dinamiche del commercio.

"Intanto ritengo fuorviante riproporre il tema di piazza Kennedy riqualificata e non più a uso parcheggio. Non molto distante, sulla stessa traiettoria, abbiamo due zone di sosta, i parcheggi Port’Aurea e Guidarello. Per i prossimi anni (2023-2024) sono stati approvati i nuovi parcheggi di via Renato Serra e di via Beatrice Alighieri, Azimut si sta occupando della progettazione. Abbiamo, quindi, la riqualificazione di Largo Giustiniano e, in prospettiva, l’investimento su piazzale Aldo Moro per l’area Darsena. Secondo me i problemi del commercio, oggi, a Ravenna, come nel resto della Romagna e di tante altre città, sono altri" afferma il sindaco. Che poi spiega: "Intanto il commercio online ha stravolto le dinamiche tradizionali. Alcune attività si sono adeguate e si bilanciano tra vendite dirette e negozio virtuale. Altre, magari per dimensioni e per tipologia di prodotto trattato, non riescono a farlo. Inoltre, c’è il tema del turn over dei negozi: ci sono vie dove a fronte di una chiusura, la riapertura di un’altra attività non richiede particolari attese e zone dove questo meccanismo non è così immediato".

De Pascale aggiunge altre due considerazioni. La prima riguarda il contesto economico, con l’inflazione che diminuisce il valore delle entrate delle famiglie che già hanno a che fare con il caro bollette e gli aumenti generalizzati. Altra constatazione: nel post covid hanno aperto e stanno aprendo molti bar, ristoranti, pubblici esercizi e meno, ad esempio, negozi di abbigliamento. "C’è stato un cambiamento di abitudini, di come spendere i soldi. Ora si esce di più, i centri storici si animano anche grazie a coloro che si muovono per l’aperitivo o la cena. Un trend che poteva sembrare ‘normale’ in tante città medio-grandi, ma che da noi si sta affermando solo dal post pandemia". Infine, il tema dei centri commerciali e del loro aumento numerico concentrato nell’ultimo periodo. C’è chi li accusa di tutti i mali del commercio di vicinato e chi chiede moratorie. "Due osservazioni. Innanzitutto, la maggior parte dei nuovi centri commerciali vende prodotti alimentari e quindi non si può dire che facciano concorrenza ad altri settori" commenta de Pascale.

"Se apre uno di questi supermercati nel quartiere San Giuseppe, farà concorrenza al negozio di quel quartiere, non al centro storico. Detto questo, le strutture aperte o previste sono tutte legate al piano regolatore del 2003. Trovano attuazione 20 anni dopo, ma non possiamo negare un diritto acquisito a chi è autorizzato a costruire un centro commerciale. Nelle previsioni del Piano urbanistico generale non ci sono future autorizzazioni per queste strutture commerciali. In ogni caso, è auspicabile che la concorrenza tra di loro porti a un abbassamento dei prezzi, così da favorire quella parte della popolazione con redditi bassi".

lo. tazz.