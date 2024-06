"Il sindaco in Regione? Decide Bologna"

Inevitabile chiedere a Barattoni quali scenari si apriranno in caso di candidatura alla presidenza della Regione del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale. "Non pensiamo di aprire la discussione oggi. Il dossier regionale non è in mano alla provincia di Ravenna, c’è un partito regionale che coinvolgerà le Federazioni del Pd e i corpi intermedi. La sintesi si fa a un altro livello". Al di là delle dichiarazioni di facciata, Barattoni e gli altri dirigenti del Pd stanno già ragionando sugli scenari prossimi futuri. Ai candidati in consiglio regionale "penseremo da settembre, tenendo conto degli equilibri territoriali".