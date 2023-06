Il sindaco Isola: "I nostri modelli escludevano dai rischi via Cimatti"

"Un disastro epocale con caratteri apocalittici". Il sindaco Massimo Isola si affida ai dati scientifici per stendere una radiografia, davanti al consiglio comunale convocato ieri sera sull’alluvione, degli eventi dello scorso maggio: "dobbiamo avere ben chiara la portata di quanto successo affidandoci ai dati statistici", ha spiegato Isola, citando numeri del presidente dell’associazione ‘Meteo professionisti’ Pierluigi Randi. "La Romagna e Bologna hanno fatto fronte a 4 miliardi di metri cubi d’acqua: consideriamo che la diga di Ridracoli ne contiene 33 milioni. Qualcosa che non ha precedenti non solo a livello nazionale: è caduto il +366% della pioggia rispetto alla norma, e in collina il +600% in più. L’evento del 3 maggio è arrivato a seguito di un lungo periodo siccitoso e ha causato centinaia di frane: la quantità di precipitazioni fu sottostimata di circa il 30%; l’allerta meteo era infatti arancione, non rossa. Quanto accaduto non era prevedibile e non si sarebbe potuto fermare. Gli studi di rischio alluvionale che avevamo in mano escludevano dai rischi la zona di via Cimatti, cioè quella colpita da entrambe le alluvioni: disponiamo di studi ingegneristici basati su modelli meteorologici che sono radicalmente cambiati".

Isola e l’assessore alla Protezione civile Massimo Bosi sono poi entrati nel dettaglio di quanto messo in campo in un mese d’emergenza: un quinto dei faentini è stato direttamente colpito dall’alluvione, 949 le persone ospitate nelle strutture d’emergenza alla Fiera e nei palazzetti, duemila i faentini ancora ospitati da parenti e amici, 144 quelli nei due hotel dedicati. Sono 4150 i volontari di gruppi della galassia della Protezione civile arrivati nella Romagna faentina nell’ultimo mese, per una media di 70 uomini al giorno; quattro le unità della Marina impiegate, nove quelle dell’Esercito. Delle 1321 segnalazioni arrivate circa la stabilità degli edifici, 550 hanno condotto a un via libera, 220 ad un codice arancione, 76 al codice rosso. Sono state 36 le ordinanze di evacuazione: 190 persone potranno rientrare nelle case solo dopo lavori di ripristino, mentre sono state emesse 73 limitazioni all’uso di fabbricati. Ancora da effettuare 423 sopralluoghi.

Per Faenza l’emergenza non è finita: nel Borgotto sono stati rinvenuti cedimenti del tratto fognario; alcune vie a rischio, come via Fabbrerie e via Pianetta, sono tuttora chiuse, così come il Ponte delle Grazie o il ponte di Formellino. Fra le questioni da affrontare alcune sono enormi e di difficile soluzione, "come il fatto", ha concluso Isola, "che il Lamone è pensile rispetto a varie zone della città". Il leghista Andrea Liverani ha ribadito la richiesta di sospensione della tassazione; Gabriele Padovani di Area Liberale e Alessio Grillini di Italia Viva hanno invocato interventi d’emergenza per casse di espansione e nuovi argini.

Filippo Donati