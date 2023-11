Il sindaco: "Sala del Carmine, completata la messa in sicurezza"

Il Comune di Lugo, in una nota, annuncia "con soddisfazione" il termine dei lavori di messa in sicurezza della copertura della sala del Carmine, un luogo centrale per gli eventi più partecipati della città.

"Le operazioni di manutenzione straordinaria, eseguite nel pieno rispetto delle normative sui beni culturali, hanno beneficiato di un finanziamento Pnrr di 90mila euro. In aggiunta, si segnala il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della pavimentazione in porfido lungo il corso Vittorio Veneto, nel cuore del centro storico. Questo intervento, finanziato con 22mila euro di fondi propri, rappresenta un ulteriore tassello nel miglioramento della qualità urbana. In parallelo, è stata ripristinata la rete fognaria del cimitero comunale, riportandola alle condizioni ante alluvione attraverso una pulizia integrale".

Il sindaco Daniele Bassi, che ha la delega ai Lavori Pubblici, ha commentato: "Abbiamo nuovamente onorato gli impegni presi. Desidero esprimere il mio apprezzamento al nostro ufficio tecnico e alle ditte coinvolte per la loro competenza, professionalità e prontezza, che hanno reso possibile rispondere alle aspettative della comunità. La capacità di intercettare fondi Pnrr testimonia l’energia e la dedizione con cui l’Amministrazione Comunale si impegna quotidianamente per rispondere alle esigenze del territorio e dei nostri cittadini".