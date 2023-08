Il sindaco: "Subito gli indennizzi"

Gian Luca Zattini, primo cittadino di Forlì, unico sindaco di centrodestra dei capoluoghi romagnoli, ribadisce la sua posizione in merito ai ristori, tema dello scontro Bonaccini-Meloni. Dopo aver annunciato in un incontro pubblico di essere disposto a scendere in piazza se i ristori non arriveranno, specifica: "Un sindaco è prima di tutto dalla parte dei suoi cittadini. In questa fase, le comunità alluvionate della Romagna hanno bisogno di risposte tempestive e trasparenti su due fronti: gli indennizzi e la sicurezza del territorio. Sul fronte degli indennizzi, se è vero che le famiglie stanno ricevendo i primi 3mila euro dei Cis, è altrettanto vero che le risorse per compensare i danni provocati dall’alluvione sono, nella maggior parte dei casi, insufficienti, e che, a determinate condizioni , può essere utile valutare l’utilizzo dei 900 milioni ancora a disposizione sul capitolo degli ammortizzatori sociali. Sarebbe un’iniezione di liquidità importante per i cittadini alluvionati, da condividere con i sindacati e le associazioni di categoria".

Zattini conclude: "Dal punto di vista della sicurezza dei territori, le popolazioni della Romagna alluvionata meritano rassicurazioni e risposte definitive sullo stato di salute del reticolo fluviale interessato da fratture arginali, otturazioni e crolli. C’è bisogno di capire cosa la Regione stia facendo in termini di politiche per la cura e prevenzione del territorio".