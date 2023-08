Il sindaco visita famiglie alluvionate

Il sindaco Michele de Pascale visita famiglie alluvionate a tre mesi esatti dal disastro. Si tratta di nuclei famigliari di Fornace Zarattini le cui case presentano ancora danni ingenti.

De Pascale diffuso un video in cui parla di quello che ha visto e dei costi enormi richiesti per riparare i danni. C’è per esempio il caso di un’abitazione con danni da oltre 100mila euro. "È una famiglia – spiega il primo cittadino – che si era attivata non solo per realizzare la casa ma anche per realizzare una piccola impresa di ricettività turistica. Quindi il danno è doppio, perché dove oggi c’è il disastro proprio in queste giornate d’agosto ci potevano essere turisti, attività, vita e risorse per la città. Dobbiamo essere vicini a queste famiglie, è importante, sono qui oggi anche per tenere alta l’attenzione sul fatto che l’alluvione è passata ma i danni purtroppo restano e sono tragici". Il primo cittadino ha assicurato che chi è stato colpito in modo grave non sarà dimenticato dal fondo donazioni del comune. E poi ha ribadito che "senza strumenti nazionali qui non si va da nessuna parte". Il sindaco ha menzionato le sue due proposte: "Usare gli ammortizzatori non utilizzati per poter dare indennizzi e provare a creare dei meccanismi fiscali, perchè la stragrande maggiornaza delle famiglie romagnole davanti a una detrazione fiscale seria per i prossimi anni, è in grado di poter ripartire".