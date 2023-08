Il Siulp ringrazia il commissario Brusa

Ancora un paio di settimane e poi il commissario Paolo Brusa, reggente il Commissariato Polizia di Stato di Lugo, raggiungerà (1° settembre) la meritata pensione. Pur non annoverandolo tra i propri iscritti, la Segreteria Provinciale del sindacato Siulp di Ravenna intende "pubblicamente ringraziare il collega che negli ultimi anni della sua brillante carriera ha diretto le Donne e gli uomini del Commissariato di Lugo, dove il Siulp ha il 95% degli iscritti. In questi anni del commissario Brusa è stata apprezzata, oltre alle capacità operative, la persona, che ha saputo essere un punto di riferimento. Vogliamo ricordare i giorni appena trascorsi che hanno visto la nostra Romagna flagellata da ‘uragani’ che non hanno risparmiato il commissariato. La forza del gruppo ha permesso o di non alzare bandiera bianca. Il personale tutto non ha mai mancato di prestare la propria opera e Brusa è sempre stato presente spendendosi insieme al suo personale per fronteggiare le innumerevoli richieste di aiuto dei cittadini".