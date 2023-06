Il soccorritore del Cento "Con muta da sub e tavola ho dato una mano ai residenti nel mio rione"

Quando ha visto l’acqua che continuava ad alzarsi, non ha avuto remore. Ha indossato la muta da sub e, con gommone e tavola da surf, ha iniziato a girare casa per casa, nelle zone alluvionate di Lugo per controllare e portare aiuto. Stefano Lebiu, presidente del Rione Cento, risiede in via Paurosa, forse la più colpita. Nella notte di quel famoso mercoledì 17 maggio nel quale tutta la città è stata invasa dall’acqua, si sono accumulati, nelle stanze del piano terra, 70 centimetri di acqua. Ma prima di capire come gestire la situazione in casa sua, si è messo in acqua, a partire dalle 6.30 del mattino di giovedì 18. "Non era ancora arrivato nessuno a controllare se esistevano delle situazione di rischio per alcuni – racconta –. Così ho iniziato a girare per capire se c’era bisogno di aiuto". La sensazione che dovesse capitare qualcosa di inusuale e sicuramente inatteso nella sua eccezionalità, era iniziata già il martedì, quando alcuni dei volontari imolesi impiegati nell’osteria rionale allestita sotto al portico del Pavaglione in occasione del Palio, sono corsi a casa perché erano iniziati i primi allagamenti. "Quando poi il mercoledì mattina ho tentato di raggiungere la ditta per cui lavoro a Ravenna ed ho visto l’acqua occupare la sede stradale all’altezza di Fornace Zarattini ho capito che sarebbe successo qualcosa di grosso – spiega –. Sono tornato a Lugo e, insieme ad alcuni ragazzi del Rione abbiamo iniziato a costruire delle paratie per proteggere alcune case". Ma l’acqua è arrivata lo stesso. "Quando mi hanno visto girare, immerso nell’acqua, la mattina del giovedì è iniziato il tam tam di telefonate. Tanti mi hanno chiamato per chiedermi di raggiungere i parenti di cui non avevano notizie visto che la linea telefonica era fuori uso. A tanti – continua – ho portato, con l’aiuto anche di altri volontari che mi hanno seguito, dei pasti usando quello che era avanzato dalla nostra osteria. Ho portato anche cibo frullato a una signora allettata che non riusciva a mangiare altro. Stava al primo piano e con lei c’era la badante. In serata poi è stata prelevata dai vigili del fuoco di Trento e portata in ospedale".

Stefano girava con pacchi d’acqua, pane e altre scorte alimentari sul surf e sul gommone. "Siamo riusciti anche ad andare al Pavaglione per vedere in quale stato fosse il nostro stand – ricorda –. Abbiamo perso tanto, in cibo e arredi. Ma, insieme ai negozianti che erano anche nostri sponsor, ci siamo dati da fare dandoci reciprocamente una mano. Quando ho caricato le provviste che si erano salvate, siano tornati in via Paurosa senza avere quasi più nulla. Abbiamo distribuito tutto". L’azienda per cui Stefano lavora gli ha dato la possibilità di stare a casa fino al 31 maggio per aiutare quanti avevano bisogno rendendo disponibili anche pompe, verricelli, un furgone e generatori di corrente. "Siamo riusciti a dare una mano anche a persone che non conoscevamo perché in certe zone di Lugo davvero non è passato nessuno a verificare le necessità dei residenti. Sono arrivato anche fino a Solarolo, a dare una mano a tre famiglie di contadini rimasti senza elettricità. Quando ti impatti in situazioni del genere – riflette – capisci nel profondo che occorre darsi una mano. Anche un grazie, un semplice sorriso ricevuto in cambio, ti aiuta e ti fa andare avanti. Vivere esperienze come queste ti fortifica perché aiuti gli altri. Devo ringraziare le forze dell’ordine che mi hanno offerto piena collaborazione. Ho anche visto tantissimi giovani entrare in azione per aiutare. È stato veramente bello".

Monia Savioli