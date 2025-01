Il Socjale accoglie i Bermuda e inaugura il tour di Will Hunt

Si arricchisce di qualità e quantità il programma del teatro Socjale di Piangipane (via Piangipane 153). A partire da stasera, quando alle 21.30 il gruppo Bermuda Acustic Trio salirà sul palco con un repertorio che spazia dal pop al rock, jazz, blues e persino la musica classica, in uno spettacolo improvvisato e imprevedibile. Il gruppo è composto da Giorgio Buttazzo (chitarra e voce), Luciana Bittazzo (voce), Andrea Alessi (basso) e Lele Veronesi (batteria). Il costo del biglietto è di 15 euro.

Inoltre, il Socjale sarà il punto di partenza del nuovo tour del batterista americano Will Hunt (foto, ex musicista di Vasco Rossi) che insieme a Clayton Sturgeon (voce e chitarra) e Steve Armeli (basso) girerà l’Italia per omaggiare i Nirvana e il loro leader Kurt Cobain. Il giorno da segnare sul calendario è giovedì 23 gennaio (ore 21), praticamente nove mesi esatti da quel 24 aprile, giorno in cui, mentre Will Hunt si esibiva al Socjale nella passata edizione del tour, dei malviventi hanno forzato il furgone della sua band rubando strumenti musicali dal valore complessivo di 15 mila euro.

Il costo del biglietto è di 25 euro (non incluso nell’abbonamento). Info e prenotazioni degli spettacoli: www.teatrosocjale.it / 3276719681.