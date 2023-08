Il sogno spezzato di Ale Schianto in moto a 18 anni

Aveva 18 anni, Alessandro Bianchi, frequentava il liceo scientifico, aveva una fidanzatina che adorava, era una promessa del basket e coltivava una grande passione per le motociclette. Ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì su una strada di Ravenna. Attorno all’una e mezza stava percorrendo viale Alberti quando, all’altezza del ponte Assi, ha perso il controllo della sua moto. Prima è andato a sbattere contro il piantone del guard rail e lì il casco si è spaccato. Poi, ormai senza protezione, ha finito la sua corsa contro il cartello sullo spartitraffico, morendo praticamente sul colpo. A nulla è servito l’intervento degli operatori del 118: il medico ha solo potuto constatare il decesso.

Alessandro era un grande appassionato di pallacanestro e di motociclette. Condivideva quest’ultima passione con il padre Gianfranco, che ancora incredulo e distrutto dal dolore lo ha voluto ricordare con un messaggio struggente sul suo profilo Facebookb:: "Eri un ragazzo meraviglioso, hai lasciato la tua impronta in tanti cuori nella tua breve vita. Questo dolore immenso non passerà mai ma potrò gioire ogni giorno che mi rimarrà per averti avuto vicino. Riposa in pace Amore mio". Aveva un buon carattere Alessandro ed era riuscito a instaurare un bel rapporto con tutti, all’interno della squadra e della società. Aveva un grande amore, la fidanzata, compagna di classe, e poi c’era la pallacanestro, una ‘malattia’ che aveva contagiato anche il fratello minore, che quest’anno avrebbe giocato per la stessa società, i Raggisolaris Faenza. Gli amici ricordano le interminabili partite nel campetto sotto casa e gli ‘uno contro uno’ tra i due fratelli.

Alessandro aveva mostrato subito il suo talento come playmaker nelle giovanili e nel 2021 era passato dallo Junior Basket Ravenna alla Raggisolaris Academy di Faenza, riuscendo anche a esordire in prima squadra in serie B. Aveva perfino giocato qualche minuto nella finale di Supercoppa.

La sua società, incredula, lo ha salutato con queste parole sulla sua pagina Facebook: "In certi momenti è impossibile trovare le parole perché il dolore è troppo grande. Ciao Ale!". Commossa e sgomenta anche l’OraSì Ravenna.

Alessandro frequentava il liceo scientifico Oriani e con costanza e sacrificio era riuscito a conciliare il sogno sportivo con l’impegno scolastico. Un obiettivo difficile, che però aveva raggiunto, anche a costo di dedicarsi allo studio durante i viaggi in auto per le trasferte, accompagnato dai genitori e dai nonni. Era l’orgoglio della famiglia. Tutto finito in sella a una moto su un maledetto viale.