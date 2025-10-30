Il Solarolo blocca la Spal

L’impresa di giornata, nel turno infrasettimanale di Eccellenza (si giocava la 10ª giornata), è quella del Solarolo nel più classico dei testacoda sul neutro, ma più capiente, stadio di Castel San Pietro Terme: infatti i ravennati, ultimi assieme al Pietracuta, reggono l’urto della corazzata Spal – o Ars et Labor che dir si voglia – e frenano con un ottimo (per loro) 0-0 la corsa al vertice della capolista. E per fortuna che arriva questo pari perché il Pietracuta pareggia 2-2 a Forlì con l’Fcr (peraltro vinceva 2-0) e resta in coda alla classifica appaiato ai ravennati.

Nel pomeriggio il Massa Lombarda, ora a -4 dalla vetta, si aggiudica il derby ravennate contro il Sanpaimola per 3-1 in rimonta. Dopo il gol iniziale degli ospiti con Filippo Pelliconi (18’) i bianconeri soffrono un tempo ma nella ripresa, dopo aver rischiato di andare sotto 0-2, trovano prima il pari (24’ st) con un calcio al volo di Gramellini su assist di testa di Hysa, poi il 2-1 dopo appena 7’ con Senese ancora su assit di testa ma questa volta di Succi. Al 90’ poi Fogli viene atterrato in area ed è lo stesso giocatore a trasformare il rigore assegnato dall’arbitro. Altro importantissimo risultato, in chiave salvezza, la vittoria per 3-2 in rimonta del Faenza in casa del Medicina Fossatone (si giocava a Sant’Antonio) con i biancoazzurri manfredi capaci di segnare subito (5’) con Giacomo Lanzoni, di farsi raggiungere e superare dal giallorosso, ma ribaltare nuovamente il risultato per il 3-2 finale con la seconda rete del Lanzoni faentino (37’ st) e si segnare al 40’ il gol decisivo con Cavolini. Un finale, dunque, tutto di marca ravennate davvero molto importante per la classifica. Ottima vittoria anche quella del Russi che si porta praticamente a ridosso dei playoff grazie al successo per 1-0 sullo Young Santarcangelo, risultato maturato nel primo tempo (36’) per merito della rete di Mattia Saporetti.

Risultati Eccellenza (10ª giornata): Castenaso-Sant’Agostino 3-2, Comacchiese-Mesola 1-0, Fratta Terme-Sampierana 1-1, Fcr Forlì-Pietracuta 2-2, Massa Lombarda-Sanpaimola 3-1 (18’ pt Pelliconi (S), 24’ st Gramellini, 31’ pt Senese, 45’ st rig. Fogli), Medicina Fossatone-Faenza 2-3 (5’ pt G. Lanzoni, 9’ pt Ferretti (M), 20’ pt Rimini (M), 37’ st G. Lanzoni, 40’ st Cavolini), Osteria Grande-Mezzolara 1-0, Russi-Young Santarcangelo 1-0 (36’ pt Saporetti), Solarolo-Spal 0-0.

Classifica: Spal 22; Castenaso 20; Mezzolara 19; Massa Lombarda 18; Fcr Forlì, Fratta Terme 17; Sampierana, Russi 15; Sanpaimola, Medicina Fossatone, Sant’Agostino 14; Faenza 11; Young Santarcangelo 10; Comacchiese, Osteria Grande 9; Mesola 7; Solarolo, Pietracuta 6. Ugo Bentivogli