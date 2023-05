Il ’sole’ su San Pancrazio Nel giorno più difficile Sara e Alberto dicono ’sì’

Un sorriso. Un raggio di sole che apre uno squarcio nel cielo, che ancora offre il colore del piombo, attorno alle case sommerse e a tanta desolazione. "Don Giorgio, lei ci sarebbe...?". Detto e fatto. Sara e Alberto hanno detto sì, ieri pomeriggio, nella chiesa di San Pancrazio, area tra le più alluvionate. All’inizio avevano pensato di rimandare tutto a tempi migliori. Poi devono aver pensato che quello era il giorno prescelto, e che quel matrimonio s’aveva da fare. Poco importa che il ricevimento fosse già stato annullato, e gli amici congedati, ma solo momentaneamente. Per il wedding party ci sarà tempo. "Aspettiamo il sole, e un momento più propizio, dopo di che festeggeremo", racconta Sara Valisella, medico all’ospedale di Ravenna, neosposa di Alberto Barbaresi. Niente abito bianco per lei, niente smoking per lui. Abiti casual, e alle 18.30 la cerimonia officiata da don Giorgio, parroco di San Pancrazio, richiamato a mezzogiorno, alla presenza dei loro due piccoli, dei familiari e di qualche amico più stretto e del posto.

La coppia vive a Russi, la loro casa è salva, al contrario di quella dei genitori di Sara. Babbo Palmino ha tolto fango fino a metà pomeriggio, poi ha appoggiato la pala, tolto gli stivali, indossato la giacca ed è corso ad accompagnare la figlia in chiesa. Lui stesso ammette di essere stato (piacevolmente) sorpreso di questo ripensamento dell’ultima ora. "Hanno deciso così, niente lusso o in pompa magna, ma una cerimonia sobria, perché visto il momento hanno valutato non fosse il caso. Però desideravano di sposarsi, e alla fine hanno preso questa decisione. ’Ci tenevi tanto al vestito bianco’, ho detto a mia figlia. Lei ha risposto: ’babbo, va bene anche in jeans’". E su San Pancrazio è tornato un po’ di sole.

l. p.