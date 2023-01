Il solstizio di Sicioldr

Per la rassegna ‘Solstizio d’inverno’, la Sala del Mosaico della Biblioteca Classense (via Alfredo Baccarini 3 a Ravenna) ospita un’importante lavoro pittorico realizzato da Alessandro Sicioldr. Com‘ è consuetudine in questo ciclo di esposizioni, l’opera di Sicioldr è in dialogo con il prezioso elemento musivo pavimentale del VI secolo d.c. ospitato in Sala del Mosaico. Curato da Paolo Trioschi, l’evento fa parte del ciclo ravennate ‘Ascoltare Bellezza’.

Il vero cognome dell’artista, nato nel 1990 a Tarquinia, è Bianchi, ma Alessandro ha poi deciso di darsi un altro cognome d’arte: Sicioldr, appunto, perché è una ‘parola dal suono sibilante, sgranato e allusivo’. Una parola che ben s’allinea con uno spessore artistico straordinario, tanto da rendere Sicioldrlo uno dei più ammirati giovani artisti. "La storia di Sicioldr è nel miracolo della creatività: - scrive Paolo Trioschi- l’immaginazione è il motore del suo mondo. Di razionale non c’è traccia, l’ unico messaggio è l’introspezione". Nelle opere di Sicioldr sono presenti richiami al simbolismo, ma ciò che affascina nelle opere è la presenza inquietante di figure che rimandano ad un inconscio in cui compaiono richiami misteriosi dai confini sfumati fra un mondo reale ed uno che ha origine nell’oscurità di simboli e che lascia aperta la mente a tante domande. Solo l’arte riesce a generare l’unione fra contenuti pieni di mistero e la precisione di un segno pittorico orchestrato fra luci e colori. "Il dipinto per me – dice l’artista - deve essere una finestra che si apre su una dimensione parallela, un pianeta vivente e pulsante". Ed è proprio il pianeta pulsante che apre spiragli di fantasia verso un mondo che oscilla fra il giorno e la notte. Proprio come una scena teatrale dove, accanto all’apparente realismo, si celano tanti mondi e soprattutto tanto mistero.

Alessandro Sicioldr indaga perciò in questo mondo pieno di mistero, un mondo che ci appartiene. Nasce quindi il dipinto di una storia che però " non ha storia, che sembra raccontare ma non ha racconto", spiega Sicioldr. Sono opere di grande spessore e che invitano a profonde riflessioni.

La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta fino al 21 febbraio 2023 e potrà essere visitata nel seguente orario: da martedì a sabato: 9-18.30. Chiuso ogni domenica. Info: 0544.482115, [email protected] www.mar.it

Rosanna Ricci