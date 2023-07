Il sondaggio durante l’alluvione De Pascale cala di 9,5 punti "Risultati simili agli anni scorsi"

Nove punti e mezzo in meno. Sarà stato il periodo della rilevazione o sarà forse il metodo utilizzato per effettuarla, ma il sondaggio Governance poll 2023 pubblicato dal Sole 24 Ore, che fotografa gli indici di gradimento dei politici regionali e locali d’Italia, vede il sindaco di Ravenna Michele de Pascale scendere di nove punti e mezzo rispetto al risultato delle elezioni del 2021. Allora il primo cittadino ricevette il 59,5% dei consensi mentre ora, secondo la rilevazione effettuata da Noto Sondaggi, sarebbe al 50%. L’aspetto che in realtà colpisce di più del sondaggio è il momento in cui è stato effettuato: tra il 15 maggio e il 30 giugno, nel pieno periodo alluvione e post alluvione. Un momento delicato e particolare anche per il rapporto tra i cittadini e i propri punti di riferimento nella pubblica amministrazione. E proprio visto il momento sarebbe interessante anche capire in quali zone vivono i cittadini interpellati, che hanno risposto – in parte al telefono e in parte online – alla domanda: "Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?"

De Pascale, nel commentare i risultati, ricorda quelli degli anni passati: 52% di consensi nel 2022, 50% nel 2021, 51% nel 2020. "Questa statistica del Sole24ore mi ha sempre attribuito consensi in questi 7 anni si sopra il 50%, ma mai da ’alta classifica’ – dice –. Il paradosso più grande fu a luglio del 2021, 2 mesi prima delle ultime elezioni amministrative, dove mi stimò sempre attorno al 50%, circa 10 punti sotto il risultato realmente conseguito nelle urne poche settimane dopo. Rispetto ovviamente le indagini di Noto Sondaggi, ma sinceramente do più valore, sia sulle critiche che sugli apprezzamenti, al dialogo quotidiano con i cittadini e a quelle che sono state le loro libere scelte nelle urne".