Il sopralluogo. Bignami a Riolo e Borgo Rivola: "Pochi interventi"

Il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, ha trascorso parte della giornata di ieri nel Ravennate, nei luoghi colpiti dalle forti piogge.

Bignami, quali sono le zone più in sofferenza?

"Ho trovato le situazioni più sensibili a Riolo e Borgo Rivola. In quest’ultimo caso ho riscontrato la surreale vicenda di una passerella collassata in agosto, poi sequestrata e infine travolta da un’ondata l’altra notte".

Quale è l’umore delle persone che ha incontrato? C’è sfiducia?

"No, ho trovato un approccio molto costruttivo e volontà di ripartire. Ci hanno chiesto che non ci sia un dispendio di energia per interventi che non servono a nulla. Ho riscontrato, nei cittadini, molta concretezza e buonsenso".

Lei, esponente di Fratelli d’Italia, ha evidenziato in questi mesi i mancati interventi sul territorio degli organi preposti: quanto hanno pesato?

"I coltivatori che ho incontrato mi hanno segnalato i tanti tronchi e rami che sono stati portati a valle. Su sponde e argini non è stato fatto quando dovuto".

I presunti responsabili?

"L’Aipo, agenzia interregionale per il fiume Po, si occupa di pianificazione. La cura e gli interventi spettano rispettivamente all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e all’Agenzia regionale per la Protezione Civile. E ci sentiamo dire da Elly Schlein che c’è chi nega i cambiamenti climatici. I comitati degli alluvionati, che ho incontrato, chiedono un cronoprogramma degli interventi. Messa in sicurezza e pianificazione del territorio sono attività che competono alla Regione. Noi, in questo senso, la nostra parte la stiamo facendo".

Avete già fatto una stima dei danni?

"Assolutamente no. Sarà possibile quando il fenomeno sarà trascorso".

Parlando di danni dovuti al maltempo di questi mesi, i privati di quanto potranno disporre?

"La base di partenza è di 600 milioni. In base all’ultima ordinanza del commissario Figliuolo - che, per rispondere a De Pascale, era ferma perché mancava l’ok della Regione, guidata dal dem Bonaccini; invito il sindaco di Ravenna a leggere i documenti prima di esternare -, c’è stato un ulteriore stanziamento, col credito d’imposta, da 700. Arriverà poi alla struttura commissariale un altro finanziamento cospicuo".

l.b.