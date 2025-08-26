Il sorriso di Giada. La moda diventa un inno all’inclusione

Grande successo, al museo Classis, per il ‘Giada Fashion Day’, un evento inclusivo di moda e disabilità. L’evento è stato anche l’occasione per celebrare il diciottesimo compleanno della sua ispiratrice ponendo al centro l’accessibilità di ogni bellezza, e per sensibilizzare tutta la comunità, perché, sottolineano gli organizzatori, "essere inclusivi significa soprattutto essere accolti, appartenere a una società e godere pienamente di tutti i diritti e le opportunità che questa appartenenza comporta. Soltanto quando la disabilità non farà più notizia l’inclusione sarà raggiunta".

La moda diventa dunque strumento di comunicazione sociale. "Il compleanno di Giada – sottolinea Pamela Zingale, mamma della giovane e simbolo di forza e amore per la vita – diventa così un inno all’inclusione e un invito a costruire una società più attenta e accogliente".

L’iniziativa ha visto la conduzione di Valery Maniscalco, interventi musicali di Sonia Davis e gli abiti di Podere Pilicca ed è stata realizzata dall’associazione il Sorriso di Giada ODV e Valery Prestige eventi, in collaborazione con Fondazione Ravenna Antica e con il patrocinio del Comune e la partecipazione Associazione Nazionale Carabinieri.

Il progetto ha riscosso grande successo e partecipapazione di tutta la comunità, ed è un esempio di come la collaborazione e la creatività possono portare a veri risultati.

L’associazione Il Sorriso di Giada Odv è stata fondata da Pamela Zingale, mamma di Giada, insieme al vicepresidente don Paolo Pasini e al consiglio direttivo nel 2016. Fulcro del progetto è Giada, una bambina, prima, ed una ragazza, oggi, a dir poco speciale, intorno alla quale si è concentrato l’affetto e l’attenzione di tanti che l’hanno conosciuta in questi anni.

Il Giada Fashion Day si propone come un défilé di moda inclusiva in cui ragazze e ragazzi normodotati e diversamente abili sfileranno insieme, mostrando come la bellezza possa esprimersi attraverso la diversità e l’autenticità di ognuno.