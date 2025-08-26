Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anni autopsiaTempesta al marePatron del PapeeteCiclone extra tropicaleBar di Bologna fuori dal tempoSofia Raffaeli
Acquista il giornale
CronacaIl sorriso di Giada. La moda diventa un inno all’inclusione
26 ago 2025
REDAZIONE RAVENNA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Il sorriso di Giada. La moda diventa un inno all’inclusione

Il sorriso di Giada. La moda diventa un inno all’inclusione

L’evento a Classis è stato anche il diciottesimo della giovane

Giada davanti alla torta preparata per i suoi 18 anni, festeggiati a Classis

Giada davanti alla torta preparata per i suoi 18 anni, festeggiati a Classis

Per approfondire:

Grande successo, al museo Classis, per il ‘Giada Fashion Day’, un evento inclusivo di moda e disabilità. L’evento è stato anche l’occasione per celebrare il diciottesimo compleanno della sua ispiratrice ponendo al centro l’accessibilità di ogni bellezza, e per sensibilizzare tutta la comunità, perché, sottolineano gli organizzatori, "essere inclusivi significa soprattutto essere accolti, appartenere a una società e godere pienamente di tutti i diritti e le opportunità che questa appartenenza comporta. Soltanto quando la disabilità non farà più notizia l’inclusione sarà raggiunta".

La moda diventa dunque strumento di comunicazione sociale. "Il compleanno di Giada – sottolinea Pamela Zingale, mamma della giovane e simbolo di forza e amore per la vita – diventa così un inno all’inclusione e un invito a costruire una società più attenta e accogliente".

L’iniziativa ha visto la conduzione di Valery Maniscalco, interventi musicali di Sonia Davis e gli abiti di Podere Pilicca ed è stata realizzata dall’associazione il Sorriso di Giada ODV e Valery Prestige eventi, in collaborazione con Fondazione Ravenna Antica e con il patrocinio del Comune e la partecipazione Associazione Nazionale Carabinieri.

Il progetto ha riscosso grande successo e partecipapazione di tutta la comunità, ed è un esempio di come la collaborazione e la creatività possono portare a veri risultati.

L’associazione Il Sorriso di Giada Odv è stata fondata da Pamela Zingale, mamma di Giada, insieme al vicepresidente don Paolo Pasini e al consiglio direttivo nel 2016. Fulcro del progetto è Giada, una bambina, prima, ed una ragazza, oggi, a dir poco speciale, intorno alla quale si è concentrato l’affetto e l’attenzione di tanti che l’hanno conosciuta in questi anni.

Il Giada Fashion Day si propone come un défilé di moda inclusiva in cui ragazze e ragazzi normodotati e diversamente abili sfileranno insieme, mostrando come la bellezza possa esprimersi attraverso la diversità e l’autenticità di ognuno.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventi