Il sostegno ai giovani: "I ragazzi crescono, leggendo e scrivendo"

Mauro Mambelli, presidente Ascom Confcommercio Ravenna, qual è il primo pensiero quando pensa al Campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’, la sfida giornalistica tra studenti promossa dal Resto del Carlino? "Un’iniziativa longeva che è cresciuta di anno in anno con la partecipazione di un numero di scuole della nostra provincia importante. Parliamo di oltre 500 ragazzi, oltre che di decine di insegnanti. Sono numeri che dimostrano chiaramente l’entusiasmo che questa avventura suscita negli studenti quando si cimentano su temi di interesse giornalistico a loro più cari e che spaziano dalla solidarietà alla storia, dal mondo giovanile alle tradizioni locali alle scelte per il futuro".

Secondo lei qual è il segreto del successo della manifestazione? "Lo ribadiamo oggi ancora di più: c’è una grande sensibilità dei giovani su alcuni temi anche difficili da affrontare, l’approfondimento critico su argomenti e problematiche quotidiane hanno una valenza formativa per molti, uno stimolo ulteriore per lo studio, qualunque sia la strada che poi si intraprenderà nella vita. I giovani sono il nostro presente e il nostro futuro, sono coloro che, una volta terminato l’iter scolastico, si immetteranno nel mondo del lavoro: alcuni come dipendenti di aziende, altri come liberi professionisti, altri ancora come imprenditori, ognuno cercherà la propria strada e sceglierà il proprio futuro".

Da sempre Confcommercio guarda con grande attenzione al mondo giovanile… "Sì. Lo scorso anno abbiamo organizzato la prima edizione dell’evento ‘Giovani Imprenditori Day’, una sorta di benvenuto ai giovani. Con questa iniziativa abbiamo voluto creare un momento di condivisione con le imprenditrici e gli imprenditori che hanno deciso negli ultimi anni di dare vita a un’attività imprenditoriale sul nostro territorio e che per farlo si sono affidate ai nostri servizi oppure ci hanno dato fiducia, iscrivendosi alla nostra associazione".

Investire sui giovani, e in particolare sui giovani imprenditori, oggi può fare la differenza? "Sì, soprattutto in un’associazione di categoria come Confcommercio che da sempre pone al centro l’impresa e l’imprenditore. Investire sulle imprenditrici e sugli imprenditori delle nuove generazioni è senza alcun dubbio un valore aggiunto per la società e per il tessuto economico, per il sistema imprenditoriale che oggi sta vivendo un cambiamento rapido e profondo. Per questo abbiamo deciso di costituire il Gruppo Giovani Imprenditori, rivolto a tutti coloro che sono iscritti all’associazione di via di Roma che non abbiano ancora compiuto il 42esimo anno di età e che siano titolari dell’impresa, amministratori della medesima o collaboratori familiari".

Tornando al Campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’, che parole si sente di rivolgere agli insegnanti che seguono il lavoro dei cronisti in erba? "A volte si tende a non riconoscere loro un ruolo importante in questo percorso. Gli insegnanti invece hanno un ruolo centrale in questo cammino, sono insostituibili nell’educazione e nella ricerca di creare stimoli ai giovani. A loro va il nostro più sentito ringraziamento anche perché accompagneranno i ragazzi in questo viaggio che consente loro di imparare a usare il quotidiano, il giornale, come strumento di conoscenze nuove e di analisi. Confcommercio provincia di Ravenna e 50&Più sostengono l’iniziativa anche per questo, perché porta il quotidiano dentro le scuole, nelle classi e contribuisce a creare e sviluppare lo spirito critico degli studenti sulla realtà che li circonda".

Roberta Bezzi