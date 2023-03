Il sottocapo pilota Fabrizio Omiccioli va in pensione

Il direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante del porto di Ravenna, capitano di vascello Francesco Cimmino, ha ricevuto una delegazione della Corporazione piloti di Ravenna con il presidente Roberto Bunicci.

L’incontro è stato voluto per salutare il sottocapo pilota Fabrizio Omiccioli, assunto il 1 dicembre 1994 e andato in pensione il 26 marzo 2023 dopo quasi 29 anni di pilotaggio nel porto di Ravenna. Il direttore marittimo, assieme al capo pilota, ha voluto ringraziare Omiccioli per la sua professionalità dimostrata durante i suoi anni di servizio profusi nel corpo piloti del porto, contribuendo a mantenere alto lo sviluppo

sicuro del porto di Ravenna.