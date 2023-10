Il soul dei Suner domani alle 21.30

Sara Zaccarelli alla voce e Mecco Guidi alle tastiere: saranno i Suner ad esibirsi domani sera alle 21.30 al Mama’s Club - Circolo Arci Scintilla, in via S.Mama 75, a Ravenna. Zaccarelli, con la sua voce eclettica e capacità d’interpretazione uniche, passa dalla malinconia dei blues tradizionali alla solarità del soul, con l’energia tipica del funk e il groove melodico dell’R&B. In concerto alterna standard soul e rhythm’n’blues, con qualche accenno al pop e al gospel. Le ispirazioni? Salomon Burke, Otis Redding, Etta James e Aretha Franklin, fino ad Adele e Amy Winehouse.