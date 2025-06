Il successo di Diafaldi, Verde: "Siamo una grande squadra"

In uno dei palii più veloci di sempre, anche grazie al campo gara, si riconferma campione Marco Diafaldi, che non porta a casa i giri più veloci, ma si dimostra un fuoriclasse di costanza e sangue freddo. Il Palio del Niballo per la decima volta si tinge di Verde. Marco Diafaldi, su Magia dei Sapori, conquista la giostra di Faenza: per lui si tratta di pokerissimo, la quinta vittoria in questa manifestazione, la terza consecutiva, portandosi a casa otto scudi su otto. Un successo che arriva nella sfida decisiva con il suo più grande contendente, Luca Innocenzi del Borgo e a fronte di avversari velocissimi, Innocenzi su Halo’ The Best alla prima tornata contro il Rosso, in 12’281 ha stabilito il nuovo record assoluto della pista di sinistra, e in particolare Cela del Giallo e un Tabanelli che non sempre si dimostra freddo al bersaglio. Premio meritatissimo per Diafaldi che ha vinto tutte le tornate legittimando così un successo assoluto. Gertian Cela, del Giallo, il più giovane tra i 5 cavalieri, si è aggiudicato invece il miglior tempo, che assegnava il trofeo Baravelli. Con il tempo di 12’138 ha stabilito il nuovo record sulla pista di destra in gara, arrivando a soli 3 millesimi dal record di quella pista, 12,135 stabilito nel 2014 ma durante le prove, da Andrea Gorini del Borgo su Perla de Bonorva.

Tutta la notte di domenica si è festeggiato nel Rione con sede in Via Cavour. I complimenti agli addetti della scuderia: il responsabile, Ivan Bertdondini, il maniscalco, Simone Cioni, i veterinari Tiziana Valeriani e Giulia Marianelli, i collaboratori Stefano Venturelli, Luca Barbagallo, Silvia Piani, Tommaso Suadoni, Valerio Taroni, Simone Menghi, Gabriele Altini, Caterina Dotti, Viola D’Alberto, Gian Luca Fabbri, Andrea Bonoli, Gabriella Di Gregorio, Jessica Pelliconi. Con il successo al Niballo, per Diafaldi sale a 28 il numero delle affermazioni in carriera, già 3 in questo 2025 e si porta al quinto posto assoluto nell’albo d’oro dei cavalieri faentini vittoriosi nella giostre d’Italia.

"Ho fatto una grande gara – racconta –, ma la cavalla Magia dei Sapori si è dimostrata grandissima, è un soggetto magnifico, non si trovano tutti i giorni e noi investiamo tutto quello che possiamo per questo giorno e lei ci ripaga alla grande come avete visto. Una grande soddisfazione vincere con 8 scudi. Dedico la vittoria a tutti i componenti la scuderia, siamo una squadra molto compatta e se la meritano". Raggiante e non poteva essere altrimenti, Ivan Berdondini il capo scuderia: "Siamo contentissimi, pensavamo di dovere lottare molto di più, ma Marco è stato fenomenale". Secondo posto per Luca Innocenzi del Borgo: "Faccio i complimenti a Marco, io ce l’ho messa tutta ma oggi era più veloce. Halos al debutto è andato molto bene, per il 2026 credo che non ci sarò comunque sono felice di quello che ho fatto". Terzo il Giallo con Gertian Cela: "Abbiamo lottato sino alla fine, la fortuna non ci è stata amica, sicuramente ci serva per fare esperienza, ora dobbiamo lavorare sodo e guardare avanti con ottimismo". Solo quarto Matteo Tabanelli del Nero: "Onore a Diafaldi, rammarico per avere sbagliato un bersaglio, quindi potevo essere almeno secondo, comunque ho dato il massimo e non mollerò, ci proverò anche l’anno prossimo." Ultimo il Rosso con Matteo Rivola: "Un quinto posto che brucia molto, poi è il secondo anno che chi gareggia contro di me, all’inizio gara, fa tempi record, ad ogni modo analizzeremo cosa non ha funzionato e poi vedremo il da farsi". Soddisfatto dello svolgimento della gara il Podestà delle Giostra Cristian Malavolti: "La competizione è andata via regolare, c’è stato solo un intoppo in una tornata, che ho fatto ripetere. A ogni modo ho visto delle belle tornate, tanti arrivi in simultanea, è stato indubbiamente un bello spettacolo, ci sono ancora cose da correggere ma siamo sulla strada giusta".

Infine, entusiasta per lo spettacolo offerto e per il tanto pubblico allo stadio il Magistrato dei Rioni il sindaco di Faenza Massimo Isola. "Un Palio che ha visto una grande partecipazione di pubblico, le competizioni agonistiche sono state tutte di livello molto alte, ma soprattutto sono state tre settimane di gran de partecipazione corale, e poi la conclunsione del tutto con uno stadio sold out". "L’ammodernamento dello Stadio con l’aumento della capienza è un tema che dibatteremo – continua –, in questi anni abbiamo fatto grandi investimenti in campi sintetici e altro, credo che il Bruno Neri meriti attenzione, c’è grande collaborazione fra i Rioni e il Faenza Calcio, abbiamo dimostrato che le due realtà possono convivere, e credo si possa guardare con ottimismo per fare degli investimenti mirati sullo Stadio che possano accontentare il mondo del Calcio e del Palio".

Gabriele Garavini