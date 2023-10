Il suo battesimo in Somalia, poi. Kosovo e Iraq

L’elicottero da esplorazione e scorta A129 “Mangusta”, come è possibile leggere nel sito del Ministero della Difesa (sezione dedicata all’Esercito), fu sviluppato inizialmente con funzioni anticarro, armato con missili filoguidati Tow e razzi da 81 mm. L’elicottero, si legge, ’ha avuto il suo battesimo del fuoco in Somalia durante l’operazione Restore Hope (1992-1994); sempre nella versione anticarro, ma armato anche di mitragliatrici da 12,7 mm installate in appositi pod subalari, ha partecipato alle operazioni in Albania nel 1997, nella Repubblica di Macedonia ed in Kosovo (1998-2000) oltre che in Iraq e Afghanistan’. Insomma, il velivolo da quando è stato introdotto viene utilizzato dai nostri militari sui fronti più caldi in tutto il pianeta.

In seguito, l’aeromobile è stato dotato del Sistema di Osservazione ed Acquisizione Obiettivi denominato “Top Lite”, a cui è stato associato il sistema missilistico cc “SPIKE” di terza generazione. Attualmente, si legge sempre nel sito istituzionale, l’A129 è assegnato ai Reparti AVES di Casarsa della Delizia - 5° Reggimento “RIGEL” e di Rimini - 7° Reggimento “VEGA”, come nel caso dell’elicottero precipitato ieri.