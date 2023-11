Il suolo si abbassa, la cripta si allaga

Quando negli anni Settanta e Ottanta a Ravenna cominciò a manifestarsi in modo eclatante e grave il problema della subsidenza, con il mare che inondava il litorale, questa immagine diventò simbolo eloquente del fenomeno dell’abbassamento del suolo non solo sul litorale ma anche in città: questa è la cripta, risalente al secolo IX-X, che si trova al di sotto del presbiterio della basilica di San Francesco. Il pavimento in mosaico (risalente al periodo tardo antico, V secolo d. C.) della cripta è costantemente allagato da acqua di falda che varia da alcuni decimetri a oltre mezzo metro.

A cura di Carlo Raggi