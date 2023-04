Il super lavoro delle guardie zoofile

È incessante l’attività svolta sul territorio dalle Guardie Zoofile dell’Enpa, la cui sede territoriale si trova a Bagnacavallo. Operative sul territorio esteso a tutta la Provincia di Ravenna, le Guardie Zoofile durante il 2022 hanno percorso circa 15000 km con 218 ordini di servizio effettuati. "Un bilancio – spiega il Capo Nucleo Paolo Poggi - fatto da oltre 60 sanzioni e 10 sequestri amministrativi effettuati. Svolgiamo turni diurni e a volte, in base alla tipologia dei controlli, anche notturni". Le guardie sulle quali il Nucleo attualmente può contare sono 18. "La vigilanza sul territorio – continua Poggi - viene svolta prevalentemente sulla base delle segnalazioni effettate dai cittadini e che noi raccogliamo. Molte riguardano le condizioni in cui vengono fatti vivere gli animali d’affezione come nel caso dei cani tenuti alla catena o in strutture non idonee e senza riparo, in ambienti degradati. Altre riguardano la mancata registrazione dell’animale all’anagrafe canina, l’abbandono di gatti o il momentaneo allontanamento di cani liberi". Nei centri abitati e nei parchi pubblici, le segnalazioni raccolte riguardano soprattutto la presenza di cani senza guinzaglio e la mancata rimozione dei loro escrementi. Le guardie zoofile vengono chiamate in causa anche per far rispettare le distanze dalle case o dalle strade imposte dalle regole che governano l’attività di caccia stagionale. "Per la pesca sportiva le sanzioni vengono per lo più elevate di permanenza fuori orario nelle aree adibite o l’uso non consono delle attrezzature rispetto a quanto previsto dalle normative. Purtroppo – continua - constatiamo ogni giorno quanto le persone siano ancora reticenti nel denunciare maltrattamenti. Farlo dovrebbe essere un dovere morale per non lasciare impuniti coloro che commettono simili reati anche perché, come dimostrano i tanti studi che analizzano la correlazione tra violenza sugli animali e sulle persone, chi commette violenza sugli animali spesso diventa un soggetto socialmente pericoloso" . È recente la notizia del ritrovamento di un gatto in fin di vita una bacinella tra i cassonetti a San Bernardino dopo essere stato investito. "Nessuno – conclude - ha fornito alcuna informazione utile e il gatto ha chiare abitudini domestiche".

Eventuali segnalazioni vanno inoltrate alle Guardie Zoofile tramite l’indirizzo di posta elettronica [email protected] Chi fosse interessato a entrare nel Nucleo può contattare il numero 334-1746192. Ogni anno, infatti, sono organizzati i corsi preparatori e c’è sempre bisogno dell’immissione di nuove forze. Nella Provincia di Ravenna, le Guardie Zoofile, sono presenti oltre che a Bagnacavallo anche a Ravenna con compiti legati in particolare alla tenuta delle colonie feline e del canile comunale, a Lugo dove Enpa oltre a gestire l’infermeria felina si occupa anche degli animali del Parco Pertini di Cotignola e delle colonie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e, infine, a Faenza con la nuova struttura chiamata "Rifugio del Cane" che ospita anche un’infermeria per gatti.

Monia Savioli