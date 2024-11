Il surrealismo di Toni

Proseguono gli appuntamenti della prima parte della 35esima stagione del Teatro Socjale di Piangipane (via Piangipane 153). Stasera, alle 21.30, Giacomo Toni salirà sul palco con le con le sue ’narrazioni pianistiche di un Paolo Conte immerso in una vasca di Lsd’.

Giacomo Toni è un pianista romagnolo classe ‘83, nasce come cantautore, ma nel tempo si trasforma nel ’frontman’ della band da lui fondata nel 2005, la ’900band’. È noto al pubblico per l’utilizzo, nei concerti, di un lessico “sbiascicato” e paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro. Il suo stile surreale è stato definito come ’pianopunk’.

Con la ’900band’ ha all’attivo tre album: ’Giacomo Toni & Novecento Band’ (2006), ’Metropoli’ (2008) e ’Hotel nord est’ (2010), tutti autoprodotti e mai pubblicati ufficialmente, in collaborazione con la libera associazione teatrale ’Gli Incauti’. Il suo primo vero disco uscirà in primavera, dal titolo ’Musica per Autoambulanze’ e pubblicato da MArteLabel.

Sarà accompagnato al Socjale da: Nicola Peruch (tastiere), Gianni Perinelli (sax), Marcello Jandu Detti (trombone), Roberto Villa (basso) e Daniele Marzi (batteria).

Il costo del biglietto è di 15 euro. Per info e prenotazioni: 3276719681, https://www.teatrosocjale.it o info@teatrosocjale.it/.