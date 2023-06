Il talento di Eric Chenaux al Lupo Sul palco il rivoluzionario del jazz

A Lupo 340, in via XXVII Traversa, Arenile 340, a Ceriva, arriva stasera alle 20 un talento cristallino, un artista in stato di grazia e dallo stile unico e personale. Il canadese Eric Chenaux negli ultimi dieci anni ha rivoluzionato il mondo e il senso del songwriting di matrice jazz: i suoi dischi affrontano la relazione tra struttura e improvvisazione, in modi molto particolari e unici, senza cinismo ma con amore. Perché in fondo quelle di Chenaux sono canzoni d’amore, che canta con voce dolce e limpida, mentre la chitarra si piega delicatamente, diverge e scompone. A dispetto di un’innegabile vena iconoclasta, la sua musica rimane meravigliosamente calda, generosa e in ultima istanza accessibile. Organizza Area Sismica, in collaborazione con Ground Festival. Quella di stasera è l’unica data in regione dell’artista. Info e prenotazioni: 3456638289