Il talento di Uri Cane illumina Lugo. Oggi ’The passion of Octavius Catto’

Un mese di spettacoli e suggestioni, da oggi al 20 luglio. E’ la promessa di "Lugocontemporanea", la rassegna multidisciplinare organizzata dall’omonima Associazione fondata da John De Leo e Monia Mosconi ai quali appartiene la direzione artistica dell’evento, e Nicola Franco Ranieri, scomparso qualche anno fa. Titolo della 21° edizione è EducAid, acronimo che gli organizzatori intendono declinare sia nel senso di "soccorso educativo" sia in quello di "allarme" come carenza di educazione. All’obiettivo di creare una cornice di sensibilità verso questi temi contribuiranno i concerti in programma di Uri Caine, Giulia Barba e Marta Raviglia, Valeria Sturba, John De Leo, Drigo, Franco Naddei e il Quartetto Mirus, attraverso l’Arte visiva con la mostra Carte Ferite/Carte Medicate di Denis Riva, e la conferenza dedicata a Fitopolis di Stefano Mancuso. Il titolo della nuova edizione della rassegna sottolinea anche lo stretto legame che unisce l’associazione Lugo Contemporanea a "EducAid", organismo non governativo che ha sede nel Centro Educativo Italo-Svizzero di Rimini ed è prevalentemente attivo sulla striscia di Gaza.

"Un argomento di estrema attualità – sottolinea John De Leo – che si accorda alla sensibilità che da sempre la manifestazione riserva ogni anno ad un tema. Abbiamo scelto di intitolare la nuova rassegna con l’acronimo Educaid, unione di educazione e aiuto, che offriamo come input creativo e di riflessione, sia per il pubblico sia per gli artisti".

Dal 2005 a oggi la rassegna ha ospitato numerosi artisti emergenti accanto a nomi di rilevanza nazionale e internazionale. Alcune produzioni hanno vinto concorsi artistici nonché partecipato ad altre rassegne sia nazionali e internazionali. "E’ ovvio che la maggior parte delle persone viene per i nomi più altisonanti – spiega De Leo. "Ma quei nomi vengono invitati anche per far conoscere quelli meno noti che forse avranno un futuro ma sicuramente si dedicano alla ricerca musicale e artistica". L’apertura del Festival, oggi, coinciderà con l’inaugurazione della mostra dell’artista visivo Denis Riva allestita alla Pescherie della Rocca dalle 19 dal titolo "Carte ferite/Carte medicate", che resterà fino al 20 luglio. Il vernissage di apertura prevede un’azione di disegno dal vivo dello stesso Riva e un concerto-sonorizzazione che avrà come protagonisti John De Leo alla voce, Enrico Salvi in arte Drigo, chitarrista e autore della rock band Negrita, alla chitarra elettrica e Franco Naddei , cantautore e musicista di derivazioni elettro-pop e sound-art. In serata, alle 21,30, seguirà il concerto di Uri Cane "The passion of Octavius Catto", organizzato in collaborazione con Ravenna Festival con ingresso a pagamento. Il pianista e compositore americano esplora, con la sua opera, la vita e l’omicidio dell’attivista per i diritti civili Octavius Catto attraverso un caleidoscopio di stili musicali. (0544 249244; www.ravennafestival.org). Biglietti: posto unico numerato 22 euro (ridotto 20); under 18: 5 euro. Il 27 giugn conferenza dal titolo "Fitopolis" di Stefano Mancuso organizzata alle 21 al Chiostro del Carmine a cui seguirà, alle 22,30, il concerto del duo formato da Giulia Barba e Marta Raviglia dal titolo "La Grazia dell’Informe". La sera successiva, al Chiostro del Carline esibizione, alle 21, di Valeria Sturba "La musica diSturba" seguita alle 22,30 da quella del Quartetto Mirus. Tutti gli spettacoli, tranne quello di Uri Cane, sono a ingresso gratuito. La rassegna ha il patrocinio di comune e Regione. Info:www.lugocontemporanea.it

Monia Savioli