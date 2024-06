Il talk di Gene Gnocchi. Le sue interviste senza filtri

Dopo il successo dello scorso anno l’AperiGene torna ad animare l’estate faentina. Le interviste di Gene Gnocchi a Piero Chiambretti, Linus e Nicola Savino, Vladimir Luxuria e Roberto Vecchioni si svolgeranno al Museo Internazionale delle Ceramiche in quattro appuntamenti da non perdere: rispettivamente il 4 luglio, 11 luglio, 19 luglio e 25 luglio. "L’idea della rassegna – spiega Gene Gnocchi, comico-scrittore che non ha bisogno di presentazioni – è coinvolgere i personaggi del mondo dello spettacolo in una conversazione nella quale si può parlare di tutto: la distanza tra gli ospiti e i partecipanti si accorcia e tutto diventa più diretto, quasi familiare". Infatti, il pubblico avrà la possibilità di intervenire e sentirsi partecipe all’interno degli accoglienti spazi del Mic, che si trova in via Alfredo Baccarini 19, a Faenza.

"È un grande onore ospitare qui questo evento – aggiunge il presidente della Fondazione Museo internazionale delle ceramiche Onlus Eugenio Emiliani – siamo uno spazio ceramica, ma vogliamo essere anche un polo culturale". E dopo il successo dello scorso anno con gli ospiti Simona Ventura, Orietta Berti e Gerry Scotti, torna quest’anno con personaggi più variegati per parlare di tv, radio, canzone, gender e società. Ci sarà, come avrete capito, solo l’imbarazzo della scelta. "Siamo molto contenti perché la prima edizione è andata benissimo – dice Gnocchi – abbiamo deciso di rifarla anche quest’anno e sempre al Mic, perché ci sembra il luogo più adatto. Ogni appuntamento sarà diverso dall’altro: Piero Chiambretti fa televisione da 40 anni e ha un’idea di questa curiosa e singolare; Linus e Nicola Savino per la radio; con Vladimir Luxuria, invece, si può parlare di temi attuali".

"Roberto Vecchioni – continua Gnocchi – è un mio amico, una persona che stimo, una guida come artista e come persona". Quelle di luglio saranno interviste spettacolo, previste per le ore 19, intercalate da momenti ironici e battute. Con un unico biglietto, a 25 euro, si potrà anche visitare in autonomia il Museo faentino dalle ore 17.30 e partecipare all’aperitivo delle 18. La prenotazione è obbligatoria e i biglietti disponibili sul sito del Mic e di AperiGene, oltre che nella biglietteria del Museo (non saranno acquistabili il giorno dello spettacolo).

L’evento, realizzato grazie alla collaborazione del Mic e della società Nando eventi Arte Cultura Intrattenimento, è gratuito fino ai 18 anni. Altre informazioni sul programma e sulle prenotazioni, obbligatoria, si trovano sul sito www.micfaenza.org, nella sezione eventi.

Caterina Penazzi