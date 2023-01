Il ‘Tamerlano’ all’Alighieri

Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione con ‘L’Orfeo’ di Claudio Monteverdi, Ottavio Dantone e la sua Accademia Bizantina tornano al teatro Alighieri di Ravenna per un altro capitolo dedicato all’opera barocca, presentando una nuova produzione de ‘Il Tamerlano’ di Antonio Vivaldi, rarità per i nostri palcoscenici che debuttò circa 290 anni fa al Teatro Filarmonico di Verona. Come di consueto Dantone dirigerà l’opera dal clavicembalo nelle due recite di oggi e domani (alle 20.30 e alle 15.30).

La regia è affidata a Stefano Monti, che del titolo mira a sottolineare sia la dimensione barocca che quella atemporale. Obiettivo perseguito anche nell’integrazione dei diversi linguaggi scenici: teatro di figura ma anche danza, che nelle coreografie di Marisa Ragazzo e Omid Ighani diventa un’amplificazione degli stati d’animo dei personaggi. Mentre il baritono Bruno Taddia, il controtenore Filippo Mineccia e il contralto Delphine Galou, rispettivamente Bajazet, Tamerlano e Asteria, avevano già partecipato all’incisione che Accademia Bizantina realizzò nel 2020.

Info e prevendite: biglietteria teatro Alighieri, 0544-249244; www.teatroalighieri.org. Biglietti: da 15 a 45 euro.