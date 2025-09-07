Il Tar sulla Taverna Bukowski: "Fu giusto rescindere la concessione"

La scomparsa della pineta o la perdita della qualità ambientale in quell’area, non implicano la "perdita dell’interesse pubblico". Anzi, sotto il profilo ambientale "potrebbe addirittura essere più rilevante un ambiente dunale rispetto a un’area boscata".

È solo uno dei motivi con i quali, dopo sei anni, il Tar di Bologna ha respinto il ricorso della Taverna Bukowski srl in materia concessione contro i ministeri dell’Agricoltura e della Difesa. In particolare la società aveva chiesto che venisse annullata la nota dell’ottobre 2018 con la nota con la quale i carabinieri per la Biodiversità avevano comunicato la rescissione della concessione a Marina di Ravenna risalente al giugno 2017 con contestuale richiesta di pagamento di una penale e di sgombero dell’area entro 30 giorni.

"Entro la prossima - ha annunciato Beppe Rossi, responsabile della società che ha in concessione l’area non il locale - verrà depositato il ricorso al Consiglio di Stato. Ci aspettiamo una sentenza a breve, entro l’anno: penso che per capire cosa accadrà, si dovrà attendere quella".

La questione si era innescata in seguito alle rimostranze di una attività limitrofa. Il ricorso al Tar risale al gennaio 2019. La concessione - ha rilevato il collegio felsineo presieduto dal giudice Rocco Vampa - prevedeva che "in caso di rinuncia o cessazione dell’attività" non potesse essere "oggetto di cessione a terzi". Ma da una verifica della polizia locale datata luglio 2018, era emerso che la somministrazione di bevande e alimenti in quell’area, da qualche mese veniva svolta da un’altra società (la Amazonas Bebidas srl subentrata alla Latinos srl). Inoltre c’erano pure un automarket e un banco vendita per la vendita ambulante in subconcessione.

Secondo il ricorso, l’area aveva perso le "caratteristiche naturali di foresta" dato che la vegetazione era scomparsa. E così, "non essendo più destinata al pubblico servizio", era "fuoriuscita dal patrimonio indisponibile dell’amministrazione" per passare a quello disponibile con conseguente "gestione di natura privatistica". E quindi anche la possibilità di sublocare o di cedere in locazione senza la necessità di particolari consensi.

Una tesi non condivisa dal Tar il quale ha fatto presente nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi, che "non è dimostrata la perdita della rilevanza pubblicistica" visto che non è "intervenuto alcun atto di sdemanializzazione". Del resto l’area in questione "fa ancora parte della riserva naturale dello Stato ’Pineta di Ravenna’ istituita con decreto ministeriale del 13 luglio 1977". In generale l’esistenza di interessi pubblici di un’area "non dipende tanto dalla presenza di un bosco ma dagli effettivi modi di utilizzazione della stessa". E poi l’accertamento della perdita dell’interesse pubblico, deve passare attraverso "un decreto del presidente del consiglio dei ministri".

Nemmeno le assicurazioni ricevute - secondo la srl - dall’amministrazione in merito alla possibilità dell’affitto di azienda a terzi, hanno sortito effetto: per i giudici, "non vi è prova sufficiente di tali presunte rassicurazioni verbali". E poi l’atto di concessione è chiaro: "Non è possibile la subconcessione". Da ultimo la concessione "prevede espressamente la rescissione del rapporto in caso di subconcessione". Per il Tar in definitiva l’amministrazione "ha applicato esattamente la sanzione prevista e accettata" dalla stessa srl "al momento in cui ha ottenuto la concessione".

Tuttavia in ragione della "particolarità e controvertibilità delle questioni", i giudici hanno deciso di compensare le spese di lite.

Andrea Colombari