Il team Evan Bros sul circuito di Magny Cours

Folle weekend per i motociclisti nostrani: infatti la MotoGp (con la MotoE), corre a Barcellona, la SuperBike a Magny Cours e a Imola i centauri si danno battaglia nel Civ.

Il team ravennate Evan Bros è sbarcato in Francia, a Magny Cours dove sarà impegnato da questa mattina a difendere il secondo posto nel mondiale SuperSport 600 Next Gen, di Can Oncu e il primato tra le scuderie, conquistato grazie alle prestazioni del pilota turco, ma anche del debuttante indonesiano Aldi Mahendra, nel 2024 campione del mondo in SuperSport 300, ma ora infortunato (si è rotto entrambi i polsi in allenamento) e sicuramente assente per i prossimi due gran premi. Proprio per difendere la prima posizione tra i team, la squadra ha deciso di sostituire Mahendra con l’italiano Alberto Surra, torinese classe 2004 e già al debutto in Moto3 nel 2021. Dal 2023 è impegnato nel JuniorGp in Moto2, classe nella quale usufruirà di una wild card a Misano, dal 12 settembre, nel MotoMondiale. Ma ora gareggerà almeno due volte con Evan Bros, in Francia e ad Aragon.

"Innanzitutto – dice lo stesso Surra – faccio gli auguri di pronta guarigione ad Aldi: spero di rimetta presto. Personalmente sono molto felice di questa opportunità, per la quale ringrazio Evan Bros Team. Si tratterà di un debutto in SuperSport per me, ma farlo con uno dei team più forti della categoria è un onore. Conosco già alcuni membri della squadra e sono felice di lavorare con loro: sono molto carico in vista di Magny Cours". Un circuito sul quale ha vinto due settimane fa e ha mostrato di gradire.

Fabio Evangelista, team principale di Evan Bros aggiunge: "Sono molto dispiaciuto per l’infortunio di Aldi e gli auguro una pronta guarigione. Insieme a Yamaha abbiamo deciso di non lasciare la moto nel box, e individuato in Surra un pilota adatto: Alberto è giovane e interessante, quindi sarà un piacere vederlo all’opera". Si inizia oggi alle 11,20 con la prova libera mentre segue nel pomeriggio la Superpole (ore 16). Domani (alle ore 15,15) e domenica (ore 14) le due gare.

