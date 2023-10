‘Il teatro dei due mondi’

Sabato 28 ottobre si aprirà la stagione 2023-24 dal titolo-tema ’un teatro di approdo’ della Casa del Teatro-Teatro Due Mondi. "Teatro d’approdo perché la Casa del Teatro vuole essere un luogo dove fermarsi e trovare pace personale e collettiva -dice Alberto Grilli, regista e direttore del Teatro Due Mondi -, teatro è fermarsi con altri, è un luogo dove approdare, nonostante la vita sia una temperata continua". Sarà una partenza con il botto quella che vedrà la prima nazionale di ’Candido’, un nuovo spettacolo per ragazzi e famiglie.

In programma fino ad aprile 2024 spettacoli di artisti provenienti da tutta Italia ma anche residenze creative, laboratori e incontri per tutti, secondo un’idea di arte e di cultura inclusiva e accogliente. È questo il migliore dei mondi possibili? O come possiamo renderlo migliore? Queste le domande all’origine dell’insolita scelta di allestire ’Candido’, dal celebre romanzo di Voltaire, per un pubblico di tutte le età a partire dai 6 anni. Appuntamento importante per la stagione sarà anche il 17 novembre, giorno in cui si potrà assistere al documentario di Chiara Ronchini ’Giovanna-Storie di una voce’, che sarà presente in sala. L’1 dicembre ci sarà lo spettacolo ’Calcinculo’ di Babilonia Teatri, mentre il 22 dicembre ’I saluti della terra’ del Teatro dell’Orsa. Aprirà il 2024 lo spettacolo ’Mia nonna era una sirena’ del Teatro di Onisio, indirizzato soprattutto a ragazzi e famiglie che si terrà il 7 gennaio. ’Rimbambimenti’ di Andrea Cosentino sarà invece l’occasione per assistere ad una performance che vedrà perdere il conferenziere ogni cognizione di sé e degli altri. Venerdì 23 febbraio si terrà il concerto ’Piazza aperta’ dei francesi Mastropasqua & Xavier Rebut.

’Se potessi volare’, di RerramMare Teatro, il 22 marzo parlerà di come sopravvivere in un mondo che non ha rispetto verso l’altro e come diventare un passaggio tra le generazioni e trasmettere amore. La Casa del Teatro ospiterà anche da novembre ad aprile l’Accademia PerdutaRomagna Teatri per quattro appuntamenti imperdibili.

Caterina Penazzi