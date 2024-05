Il teatro di Mezzano cade a pezzi: "Ragazzi fra le mura pericolanti. Area transennata dai vigili

Chiuso e inutilizzato da oltre quarant’anni il teatro di Mezzano da qualche giorno è stato transennato per impedire l’accesso al suo interno. Le sue condizioni sono in continuo deterioramento e l’eventualità che qualcuno possa entrarvi anche solo per gioco, potrebbe avere conseguenze gravi. "Ho ricevuto delle segnalazioni – racconta Gloria Natali, consigliera comunale del Pd di Mezzano – riguardo al fatto che alcuni ragazzini si sarebbe intrufolati nella struttura che è pericolante. Era accaduto anche in passato, così ho avvisato la Polizia locale che è subito venuta a fare un sopralluogo". Nel frattempo si è scoperto che una delle finestre del teatro, che era stata aperta da qualcuno di notte che poi era entrato, in seguito era stata smontata. "A quel punto – prosegue Natali – la Polizia locale ha contattato la proprietà dell’immobile e, nel frattempo, ha transennato l’area per impedire che qualcuno possa introdursi all’interno e farsi male". Il teatro è di proprietà di un’immobiliare, la Domus Srl, che, a suo tempo, aveva acquistato anche l’edificio a fianco con l’intenzione di trasformare tutto il complesso in appartamenti. Ma le cose sono andate diversamente. Una decina d’anni fa ci fu un tentativo da parte di molti residenti, di mobilitarsi per il recupero del teatro: l’obiettivo era di acquistarlo per recuperarlo, ma il progetto non era andato a buon fine.

L’idea del teatro era nata nel 1919 grazie alla Cooperativa braccianti. Con 178mila lire la cooperativa iniziò i lavori. I soldi però non bastavano e i braccianti si rivolsero alle banche, così nel 1921 venne inaugurato il primo teatro realizzato da una cooperativa braccianti. Negli anni Ottanta l’attività del teatro cala considerevolmente e la cooperativa decide di offrire la struttura al Comune in comodato gratuito. Il recupero però non parte e così si arriva alla sofferta decisione di venderlo. Nel 2005 arrivano le ruspe per raderlo al suolo e lasciare il posto ad appartamenti, ma la Soprintendenza blocca il progetto. Solo che da allora non è cambiato niente.