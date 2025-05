Il Teatro Due Mondi

Due diversi appuntamenti chiudono la rassegna ’Kabarett’ curata dal gruppo faentino Teatro Due Mondi. Oggi e domani, sempre alle 21, due differenti spettacoli saranno presentati alla Casa del Teatro di Faenza.

Stasera l’ensemble presenterà ’C’era una volta il filo’, mentre domani sera l’attrice Angela Pezzi, accompagnata dalle canzoni di Paola Sabbatani e dalla chitarra di Daniele Santimone, proporrà una serata dedicata all’attrice, cantante e drammaturga Maria Teresa Dal Pero intitolata ’Amica amata’, ma per questa serata i posti sono già esauriti.

"Ogni anno, in primavera, il ’Kabarett’ ci regala tante soddisfazioni – racconta Alberto Grilli, direttore del Teatro Due Mondi–. La Casa del Teatro viene trasformata in uno spazio accogliente con poltroncine e tavolini, bicchieri e luci soffuse, un luogo di socialità intima che ogni volta riserva sorprese e novità. Presentiamo studi approfonditi, bozze di spettacoli in divenire, ricerche appassionate, desideri da realizzare e progetti ambiziosi: il teatro diventa magia pura e atmosfera avvolgente, un luogo sospeso tra realtà e immaginazione, dove il pubblico viene accolto come complice e parte attiva dell’esperienza artistica".

La Casa del Teatro si trova in via Oberdan 7/A a Faenza. Ingresso unico: due euro. Posti limitati, prenotazione obbligatoria, telefonando allo 0546-622999 oppure al 331- 1211765.