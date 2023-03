Il Teatro Due Mondi porta in piazza la tragedia

È in programma oggi in piazza del Popolo, a partire dalle 18 l’"azione sintetica sulle lacrime dei coccodrilli" che il teatro Due Mondi ha deciso di organizzare per gridare il proprio dolore, ma anche la propria rabbia, dinanzi alla strage del mare avvenuta giorni fa al largo delle coste calabresi.

Saranno probabilmente una cinquantina i cittadini che, dopo aver aderito all’appello del Teatro Due Mondi, scenderanno in piazza per rendersi protagonisti dell’azione. "La tragedia del naufragio di Crotone ci ha profondamente colpito", spiegano dal Teatro Due Mondi, "ma ancora di più siamo indignati dalle parole di tanti altri esponenti della politica, che hanno rilasciato dichiarazioni e commenti inaccettabili". Il testo che verrà letto e la coreografia che l’accompagnerà sono stati messi a punto l’altro ieri alla Casa del Teatro. L’azione verterà attorno a una verità semplice ma che molti insistono a non vedere: "Non si può chiedere al cielo di smettere di piovere. Le gocce arriveranno comunque". In particolare quando fuggono dal regime dei talebani o da quello degli ayatollah, come nel caso degli afghani e degli iraniani riusciti a salvarsi dal naufragio di Crotone. "Possibile che solo oggi ci si renda conto che da quei paesi non esiste alternativa al fuggire, se si vuole vivere degnamente?", domanda Alberto Grilli.

In piazza ci sarà anche chi ha compiuto in prima persona la traversata: "un ragazzo di origine bengalese che abbiamo incontrato ci ha raccontato di averla tentata tre volte. La prima volta fu intercettato e spedito in un campo di prigionia in Libia, la seconda volta a imprigionarlo furono le autorità tunisine, mentre al terzo tentativo ce la fece, dopo aver perso in mare già un fratello e molti amici".

Altri ragazzi, di origine africana, sono qui da tempo, e durante il periodo di accoglienza come rifugiati collaborarono con i laboratori del Teatro Due Mondi dedicati proprio all’immaginare un mondo le cui frontiere non siano cimiteri. "Ciascuno di loro oggi lavora, ha degli affetti, una vita insomma. Quelli che potranno, che non avranno impegni, saranno in piazza con noi".

Ancora oggi molti tendono a pensare che l’immigrazione coincida con la rotta africana, e solo secondariamente con quella che porta in Europa, via mare ma soprattutto via terra, curdi, afghani, iraniani e siriani. "Eppure quelle persone", prosegue Alberto Grilli, "che entrano in Italia passando da Trieste e tentano di uscirne a Ventimiglia, per raggiungere la Francia, attraversano tutto il nord Italia, passando a poche decine di chilometri da noi. Perché non li vediamo, perché la percezione è più lontana?".

Tutti i giovedì del mese (9-16-23 marzo), dalle 20 alle 22 alla Casa del Teatro in via Oberdan 7A a Faenza continua il laboratorio di teatro partecipato aperto gratuitamente a tutte e tutti, anche a chi non era presente agli incontri precedenti.

Filippo Donati