Il teatro Socjale riparte con un nome mitico

Sono 10 gli spettacoli della prima parte della 34esima stagione del teatro Socjale di Piangipane. Dal 27 ottobre al 12 gennaio, si spazierà dal jazz di Gianni Vancini e Sarah Jane Morris ad autorevoli omaggi con le serate dedicate a Mina e a Pierangelo Bertoli (con la presenza del figlio Alberto), oltre ad accogliere nomi di prestigio del calibro di Francesco Tricarico e Area. Inoltre, com’è ormai consuetudine, ci saranno musicisti emergenti che si sono già ritagliati un loro spazio sulla scena nazionale. Diverse le novità del teatro per questa nuova stagione.

"Siamo riusciti – ricorda Tiziano Mazzoni, presidente del Circolo Arci Teatro Socjale –, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, a rifare il pavimento del palcoscenico e a rinnovare completamente l’impianto audio del teatro in modo da garantire la massima professionalità anche in occasione di concerti importanti. Da segnalare inoltre che, con l’agenzia Tuttifrutti, abbiamo appena concluso i restyling del sito web per meglio raccontare il nostro progetto". Un nuovo sito in cui sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita e visionare l’archivio di tutte eventi passati divisi per stagione. A curare il cartellone per il terzo anno consecutivo è Filippo Padovani. Per la prima volta inoltre è stato aperto un canale YouTube. "Ho raccolto il testimone di Ravaglioli in un periodo non facile – dice –. Questa stagione sarà la prima vera prova del nove. Con entusiasmo riproponiamo il grande jazz visto che il teatro è nato proprio come hazz club, per portare avanti questa tradizione".

Il sipario si apre il 27 ottobre direttamente con gli Area–Open Project, capitanati dal cofondatore della band Patrizio Fariselli, che per la prima volta propongono in versione integrale l’album ‘Arbeit Macht Frei’ che compie 50 anni. Il 3 novembre Alberto Bertoli ripercorrerà la carriera del padre Pierangelo con i suoi brani più celebri, mentre il 10 i Viale Mazzini, guidati dalla magica Cinzia bellini, renderanno omaggio a Mina. La settimana successiva Maurizio Solieri, leggendario chitarrista di Vasco Rossi e della Steve Rogers Band, porterà sul palco un progetto rock tra canzoni. Originali e alcuni brani senza tempo. Il mese si chiuderà con le atmosfere smooth jazz del sassofonista Gianni Vancini, considerato ’l’ambasciatore italiano del jazz contemporaneo’, e Sarah Jane Morris, icona del jazz moderno (24 novembre). Quattro gli appuntamenti da segnare sul calendario di dicembre, a partire da quello del quintetto – per la prima volta al Socjale – formato da Moris Pradella, Cico Cicognani, Chicco Capiozzo, Alessandro Altarocca e Riccardo Caroli (1 dicembre).

L’8, serata all’insegna del soul e r’n’b con Ginga, mentre il 15 la scena sarà tutta di Francesco Tricarico, cantautore, polistrumentista, disegnatore e artista visivo, in piano solo. A chiudere l’anno sarà Ghemon con ‘Una cosetta così’, un mix di musica, teatro e comicità (22 dicembrre). Il 12 gennaio, da non perdere infine il progetto Guano Padano che celebra il viaggio dell’uomo verso l’ignoto, con i Alessandro ‘Asso’ Stefana, Zeno De Rossi e Danilo Gallo. Nell’intervallo dello spettacolo, come sempre, i mitici cappelletti preparati dai volontari.