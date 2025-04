Il Tecnopolo si racconta agli studenti

Far conoscere il mondo dell’innovazione e della cultura scientifica, agli studenti delle scuole medie e superiori visitando il Tecnopolo di Ravenna e in particolare una delle tre sedi cittadine, il Centro di Ricerche Ambiente Energia e Mare di Marina di Ravenna. È al via la terza edizione degli incontri per i ragazzi con cinque appuntamenti rivolti alle seconde della scuola media ’Guido Novello’.

Il progetto prevede la presentazione della storia e dell’attività di ricerca scientifica e innovazione tecnologica del Centro di Ricerca. In particolare, megli incontri in programma i ragazzi potranno conoscere i progetti di ricerca attivi in questi spazi direttamente dalla voce dei ricercatori che ci lavorano. L’obiettivo è avvicinare gli studenti al mondo dell’innovazione e della cultura scientifica. Ogni classe si cimenterà in un quiz finale, ai vincitori un buono da spendere in libreria per l’acquisto di libri di divulgazione scientifica.