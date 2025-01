Il tempismo dell’Aci: "Rinnovi la patente". Ma è morto da 48 anni

Quasi mezzo secolo fa, in un tragico incidente stradale alle porte di Ravenna, perse la vita il tenore Giuliano Bernardi, che qui era nato solo trentasette anni e mezzo prima. La città rimase sconvolta dalla notizia e non fu da meno il mondo della lirica, che vide interrompersi la carriera luminosa di una brillante voce, sul palco insieme a Luciano Pavarotti e José Carreras.

Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, tra l’altro poco lontano dal giardino che è stato intitolato proprio al tenore Bernardi, nella casa dove il cantante visse con la famiglia a Ravenna, i figli Paolo e Alberto si sono visti recapitare la lettera che non ti aspetti. Ovvero quella con l’avviso di rinnovo della patente di guida indirizzata al padre Giuliano, deceduto quasi mezzo secolo fa.

"Quello che è accaduto è surreale, assurdo – dice senza mezzi termini Paolo Bernardi –. Quando dopo capodanno sono andato ad aprire la buchetta dell’abitazione dove io e mio fratello non viviamo più da anni, ma dove sono in corso alcuni lavori, ho visto la busta dell’Aci e ho pensato che fosse una presa per i fondelli". Tra l’altro, a rendere ancora più assurdo l’episodio è la frase, scritta proprio accanto al nome di Giuliano Bernardi: "Il socio dell’Aci Ravenna è sempre informato e protetto!". "Certo, ma l’Aci non è informato che mio padre è morto quasi cinquant’anni fa – dice Paolo Bernardi –. A questo punto l’avviso di rinnovo patente potrebbe arrivare a qualsiasi ravennate deceduto da anni, anche conosciuto. Con tanto di uffici e orari di apertura per provvedere a sbrigare la pratica".

Paolo si è confrontato con il fratello Alberto ed entrambi non hanno capito da cosa sia scaturito l’errore: "La mia patente scade quest’anno, ma il giorno del mio compleanno è a settembre. Mio fratello è nato a febbraio. E comunque entrambi non siamo residenti da anni nella casa di famiglia. Non capisco, poi, cosa c’entri la data del 24 gennaio 2025 che è apposta sulla busta. Anche perché mio padre era nato il 21 dicembre del 1939 e morì il 4 giugno 1977".

Il pensiero corre a quella terribile giornata: "Io avevo sette anni e mio fratello quattro. Mio padre ebbe un incidente sul cavalcavia a Fornace Zarattini, andò fuori strada. Sembra passata un’era. Mi ha stupito vedere arrivare qualcosa per mio papà che non c’è più da quasi mezzo secolo". Ora Paolo Bernardi pensa di "fare un salto all’Aci, per evitare che magari mandino pure qualche altro avviso", ma "la vicenda andava raccontata perché è davvero surreale. Poi magari qualcuno dell’Aci legge l’articolo e pensa di scusarsi".