Il tempo dilatato e fermo ’White Room’ a Russi

Appuntamento con la danza al Comunale di Russi. Oggi alle 20.45 COB Compagnia Opus Ballet porta in scena ’White Room’, con la coreografia di Adriano Bolognino. In uno spazio astratto dove domina il bianco anche nei semplici e raffinati costumi e nella brumosa atmosfera che li avvolge, i danzatori disegnano un paesaggio di corpi trepidanti. È la white room concepita dal giovane coreografo - già premiato in numerosi contesti italiani e internazionali - per Opus Ballet, la “stanza bianca” dove rivive, ispirato dall’opera pittorica ’Il ritorno dal bosco’ di Giovanni Segantini, l’inverno emozionale di anime inquiete e in attesa. Spiega Bolognino: "La creazione vuole approfondire gli aspetti emozionali dell’inverno, indagandone la trasposizione in forma di stato d’animo, ispirandosi all’opera ’Il ritorno dal bosco’ di Giovanni Segantini".

Il quadro "ritrae una dilatazione del tempo che, rallentando e tendendosi, mette in scena la fatica e la costanza dell’essere umano: una contadina trascina una slitta pesante in un paesaggio desolato circondato da montagne che sovrastano la neve cristallina. Tutti gli elementi pittorici partecipano alla rappresentazione di una tensione tra gli ostacoli connaturati allo statuto vitale e la forza umana che, in questo contesto, assume un carattere sovrannaturale. È proprio questa polarità a costruire un ponte tra l’universo contadino di Segantini e il nostro contemporaneo. Le difficoltà della vita spesso ci consegnano questa sfida sotto diverse forme, ridisegnando i contorni delle paure quotidiane e dei contesti di pubblica esposizione, costringendoci ad un lungo inverno dell’anima".

Il teatro si trova in via Cavour 10; www.ater.emr.it. Inizio spettacoli ore 20.45. Biglietteria: 9.30 – 12; online su Vivaticket.com. Costo: da 15 a 22 euro.