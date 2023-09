Il terremoto di notte tra insonnia e ricordi lontani

Forse per via dell’età, forse per quell’ansia sottile che vive di vita propria e assale nei momenti meno indicati, mi capita sovente di svegliarmi nel cuore della notte senza un apparente motivo. Cerco allora di inventarmelo, ‘sto motivo, e magari vado in bagno, oppure bevo un bicchier d’acqua gelata da infarto istantaneo. Poi torno a letto ma il cervello è sveglio, vigile, e allora inizio a lavorare: frasi, riflessioni, considerazioni. Parole organizzate destinate al dimenticatoio, se non fosse per un provvidenziale taccuino e una lampada frontale da speleologo, giusto per non disturbare Anna e cani con l’accensione dell’abatjour. Il caso ha voluto che in quest’indesiderata sveglia notturna è irrotto all’improvviso il terremoto, ed è stato un bel ballare.

L’orribile flagello, come veniva chiamato, è sicuramente la calamità naturale più temuta in assoluto. La terra inizia a tremare, tutta la casa segue e trasmette questo saltellare incontrollabile aggiungendovi cigolii d’armadi, tintinnare di vetri, cadute d’oggetti, ed è paura: non sai che fare, non sai quanto e come durerà, non sai come si comporterà quella scatola di cementi e laterizi e travi in cui sei rinchiuso. Stai lì, disteso in un letto traballante, in attesa che la malaccetta danza finisca. Stranamente, a sfatare il mito dell’anticipata percezione animale, i due cani hanno continuato a dormire come se nulla fosse. Qualche antifurto lontano s’è innescato e poi tutto è tornato alla normalità, tranne la mia apprensione. Desto come non mai, in attesa di altre scosse, m’è venuto di ricordare quando, negli anni ’60, mi svegliai proprio per il terremoto. Un ricordo indelebile, come la filastrocca ‘Ma con gran pena le reti cala giù’. La voce di mio padre nell’oscurità che, per tranquillizzarmi, mi diceva "è passato un grosso camion", smentito la mattina dopo dalle notizie di radio, tv e giornali. E le considerazioni falsamente rassicuranti che vedevano la Romagna poggiata su strati di sabbia alluvionale in grado di smorzare qualsiasi scossa, in pratica una regione antisismica. Oggi so che non è così, e all’incertezza buia dei tempi anche questo s’aggiunge alle alluvioni, alle pandemie, alle minacce climatiche, a tutto l’ostile ambaradan che ci sta accompagnando in questo secolo che, chissà per qual motivo, immaginavamo magnificente. Così non è, e l’arte di vivere – a volte solo sopravvivere – è difficile.