Il territorio dopo l’alluvione di maggio. Incontro promosso dallo Spi e dalla Cgil

I sindacati Cgil e Spi-Cgil (sindacato pensionati, lega di Solarolo) promuovono, per martedì 16 gennaio alle 18, un’assemblea pubblica sull’argomento “L’assetto del territorio dopo l’alluvione“. L’appuntamento, patrocinato dal Comune, è a Solarolo, presso l’Oratorio dell’Annunziata di via Foschi 6. Nutrita la presenza degli ospiti, per fare il punto

su quanto è stato fatto, e quando c’è ancora da fare, dopo la devastante alluvione dello scorso maggio che ha messo in ginocchio anche parte della Bassa Romagna. Interverranno Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia Romagna; Stefano Briccolani, sindaco di Solarolo;

Marco Bacchini, responsabile ufficio territoriale di Ravenna per l’Agenzia sicurezza territoriale e protezione civile; Davide Conti della segreteria provinciale della Cgil di Ravenna. Coordina

i lavori Maura Masotti, segretaria provinciale

dello Spi-Cgil di Ravenna.