Il testamento . Prima di gettarsi raffiche di accuse su Facebook

Le foto del matrimonio sono recenti, agosto 2020. Eppure quegli abbracci e sorrisi col marito erano ormai solo un lontano ricordo. Nella sua mente, Giulia, aveva probabilmente già premeditato tutto. Cancellare in un solo colpo, oltre alla propria vita – piano poi fallito – anche quella della propria piccola, che a detta dei vicini adorava. Sempre secondo chi la conosceva, potrebbe avere inciso il fardello di una non piena realizzazione professionale, dopo tanti sacrifici nello studio. Oppure anche lo sconforto di un marito tenuto spesso lontano da casa da motivi di lavoro il quale, in quella che era diventata la sua cupa visione della vita, non l’avrebbe supportata adeguatamente. Ma di certo ha pesato la sua condizione di salute mentale, cure che iniziava poi interrompeva, accusando principalmente il padre di essere all’origine di ogni suo problema. Il lungo scritto in cui, su facebook, fa presagire il folle gesto, è prolisso, a tratti sconclusionato e confuso. Affastella accuse e scaglia invettive contro familiari e operatori del Centro di salute mentale di Ravenna che la seguono da una quindicina d’anni. Reputa il proprio padre all’origine dei suoi disagi, sia dal punto di vista della salute, sia della incerta condizione economica che attraversa col marito, in ragione di indebitamenti a cui sarebbero stati costretti per i lavori del 110. Descrivendo l’ultimo Natale con la bambina, come se a parlare fosse lei, le fa dire che "il nonno ci urla contro di continuo, spaventandoci". Altre frasi contro il padre sono molto forti. "Niente ordinanza restrittiva – continua – perché non ho video delle violenze domestiche. Inutile la questura. Ero incinta e nemmeno questo per tutelarmi". La donna di 41 anni era seguita dal Centro di Salute Mentale e nel post fa spesso riferimento a presunti complotti orditi dai familiari per tenerla in cura.

Poi si rivolge proprio ai medici del Centro di salute mentale, etichettato come "un distributore di pillole dannose e non funzionali", e che a proprio dire sarebbe manovrato sempre dal proprio familiare, persino nel dosaggio dei farmaci.

Anche nei riguardi del marito si esprime in termini non lusinghieri: "Mi dispiace, non mi aiuti a tenerlo lontano. Te l’ho chiesto mille volte, non proteggi la tua famiglia". In un crescendo di invettive, lo accusa di essere spesso assente anche nei pochi momenti in cui è presente, poi gli imputata il fatto di essersi fatto manipolare dai parenti, "che si sono impossessati della casa senza nemmeno sapere dove sono gli asciugamani. Il cucciolo toy (la cagnolina), è rimasto sotto il letto nel terrore per giorni".

Da parte sua, Giulia si definisce "una persona lucida, gentile e intelligente, laureata con voti molto alti, seria e impegnata". Quindi punta il mirino contro altre conoscenze, anche nell’ambito lavorativo, con termini forti: "Ti odio, falsa, ipocrita, arrogante. Sai delle gravi violenze che subivo e ti schieri sempre col mostro psicopatico". Oppure, ad un collega: "Dopo tute le molestie che ho subito in ufficio, mi dai della bimba capricciosa? Mi fai vomitare, siete disgustosi". E ad un’altra: "Imbecille, secondo te mi scaglio da sola contro un portone fino a spaccarmi il sopracciglio? La domanda da pormi non era ’cosa ti sei fatta’, ma ’cosa ti ha fatto?’".

Infine, si domanda: "Possibile che a 41 anni io debba ricorrere a un avvocato per tutelare la mia privacy? Possibile che la maledetta dottoressa... ignori che sono sposata e sono in un altro nucleo familiare?". Ed è proprio nelle ultime righe che annuncia quanto di più terribile sta per fare: "Non posso vivere con questa vigliaccheria e mettere in pericolo ancora Wendy e Jessy". Non ha salvato la figlia di sei anni dal pericolo, ma le ha tolto la vita prima ancora che sbocciasse.

Lorenzo Priviato