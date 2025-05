Il thriller ’L’angelo di pietra’ di Marcello Simoni a Brisighella

L’edizione 2025 del ciclo letterario ’Cotidie legere’ si aprirà oggi al foyer del Teatro Comunale Pedrini (Brisighella), alle 17, con la presentazione del libro “L’angelo di pietra” di Marcello Simoni (Einaudi, 2025), accompagnata da alcuni interventi musicali alla chitarra da parte del Maestro Davide Fabbri e al mandolino da parte dell’allievo Filippo Cavina della Scuola di Musica “A. Masironi”.

Marcello Simoni è nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato diversi saggi storici; con “Il mercante di libri maledetti”, suo romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il Premio Bancarella.

Ha vinto inoltre innumerevoli premi, tra cui il premio Stampa Ferrara e il premio Salgari. Autore culto di thriller storici, è stato tradotto in venti Paesi.

Torna in libreria con le avventure dell’inquisitore Girolamo Svampa in questo ultimo avvincente romanzo “L’angelo di pietra”. Un thriller immerso nella Ferrara di inizio Seicento, capace di coinvolgere il lettore con dovizia di particolari storici.