Il ticchettio dell’orologio di San Pasquale

Oggi, con tutti i mobili che abbiamo in casa, non si sente più "l’urlóz d’ Sa’ Pascvêl", l’orologio di San Pasquale. Era il ticchettio che facevano i tarli nei vecchi mobili di legno, specialmente se costruiti con legno tagliato a luna cattiva. Era conosciuto come l’orologio che, secondo la credenza popolare, scandiva il tempo che mancava ai malati per incontrare la morte. Si faceva annunciare tre giorni prima ed era ben distinguibile dal malato e da chi l’assisteva. Nel Lughese era detto anche "L’arluì dla bôna mört" (L’orologino della buona morte), ma c’era chi attribuiva al ticchettio dei tarli un significato incerto, rifacendosi a S. Vitale: "L’urlóz d’ Sa‘ Vidêl e’ pörta e’ bén e e’ mêl" (L’orologio di San Vitale porta il bene e il male).