Il ’Tondo’ ora è anche asilo: "E va bene così"

Centro sociale, hub vaccinale e da ieri anche scuola dell’Infanzia. Una metamorfosi continua per il Centro Sociale Il Tondo di Lugo, che in virtù della polivalenza degli spazi interni ed esterni continua a rispondere alle emergenze della città. Così stavolta a metterci lo zampino per l’ennesima trasformazione della struttura è stata l’alluvione. Nei giorni immediatamente successivi all’emergenza infatti il Tondo ospitò al proprio interno, fino alla conclusione dell’anno educativo, i bambini delle scuole dell’infanzia Capucci e Fondo Stiliano, gravemente danneggiate. Ripristinata la Fondo Stiliano, occorreva invece più tempo per l’esecuzione dei più complessi lavori alla Capucci. Da qui il ricorso al centro sociale il Tondo che nel corso dell’estate è stato trasformato ed allestito per rendere accogliente il ritorno a scuola dei bambini di tre sezioni (altre due sono ospitate alla Fondo Stiliano, ndr).

"La nostra è una struttura comunale autogestita – spiega la presidente del centro sociale il Tondo Noemi Ricci – e noi da statuto dobbiamo dare un servizio alla comunità, perciò mettere i nostri spazi a disposizione dei bambini è stata una scelta immediata e dovuta".

Gli stessi ideali che animarono lo spirito dei gestori quando si trattò di aprire le porte del centro sociale a infermieri e medici dell’Ausl per effettuare le vaccinazioni della popolazione durante la pandemia. "Abbiamo sempre cercato di dare una mano alla nostra comunità – aggiunge Ricci –. Durante la pandemia il centro è stato trasformato in hub vaccinale e noi come volontari abbiamo continuato a svolgere servizi: facevamo la spesa, portavamo i pasti a casa e abbiamo proseguito il servizio di trasporti sociale".

L’impegno dei volontari del ‘Tondo’ non si è fermato nemmeno durante l’alluvione: "Abbiamo collaborato all’allestimento del centro di accoglienza – prosegue la presidente – e ad agosto, senza soste nemmeno per Ferragosto, abbiamo lavorato per mettere a disposizione dei bambini gli spazi e abbellire il centro".

All’interno della sala polivalente è stata realizzata una parete divisoria, impreziosita dalle opere dell’artista Marilena Benini. Fiori da una parte e alberi dall’altra, il tutto realizzato con colori pastello. È stato anche delimitato il parco attiguo per consentire ai bimbi di utilizzare l’area verde, mentre la sala accanto ospita un’altra sezione. Da ieri il centro è attivo come sede della scuola dell’infanzia. "Noi continueremo con le nostre attività esterne, per esempio il servizio pasti che svolgiamo anche di domenica, circa 6000 pasti al mese – sottolinea Ricci – e per i soci fisicamente restano aperti il bar e una sala".

Sarà così fino a Natale, quando si concluderanno i lavori che serviranno a ripristinare la scuola Capucci. Dopodiché "contiamo di riaprire tutto il centro anche per le 11 associazioni che ospitiamo a gennaio 2024. Al momento va bene così, i bambini sono il nostro futuro, e se non li aiutiamo non abbiamo un futuro nemmeno noi".

Damiano Ventura