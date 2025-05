Il torneo della legalità allo stadio di San Pancrazio

A Russi il progetto ’Palestra di legalità’, promosso dal Comune e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare, promuovere e diffondere la cultura della legalità, prosegue con un torneo di calcio, in programma domani, alle 15, allo stadio Danilo Neri di San Pancrazio, in via Gino Randi 2/d. In campo si sfideranno gli All Stars Fc Blue’n Green, una selezione della Comunità Papa Giovanni XXIII e una selezione di atleti locali, in un triangolare con tempi di 30 minuti ciascuno, a cambi liberi. È possibile partecipare al torneo, mandando un messaggio Whatsapp al numero 333 1367141 (Guberti Claudio). ’Palestra di legalità’ prosegue la progettualità realizzata a Russi negli ultimi tre anni. Lo sport, oltre a essere un’attività fisica e motoria, può rappresentare un’azione di sostegno alla crescita evolutiva soprattutto dei più giovani, veicolo di diritti, principi e valori della convivenza civile.